Гендиректор «Яндекса» опроверг слухи о возможной продаже акций Сбербанку

Команда «Яндекса» заявила, что постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи. Тем не менее, Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь «Яндекса», заявил, что не планирует продавать свои акции Сбербанку.

«Когда мы основали Яндекс 21 год тому назад, то и представить не могли, что он станет технологической компанией мирового уровня, — сказал Аркадий Волож. — Когда-то все сотрудники "Яндекса" умещались в одной квартире, а сегодня в компании работают почти 10 тыс. человек. Я очень горжусь тем, чего наша команда добилась за эти годы. Мы создаем инновационные продукты, улучшающие жизнь десятков миллионов людей. И мы не собираемся останавливаться. Я планирую и дальше возглавлять "Яндекс" и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала».

Волож на текущий момент владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли. Важно отметить, что в соответствии с Уставом компании акции класса Б не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников. Структура акционерного капитала, состоящая из двух классов акций, довольно распространена в ИТ-индустрии. «Яндекс» создал ее перед IPO для сохранения предпринимательского духа и обеспечения возможности ориентироваться при принятии решений на долгосрочные цели развития компании и в меньшей степени на краткосрочную реакцию рынков

Совет директоров «Яндекса» и его соответствующие комитеты постоянно рассматривают вопросы, касающиеся структуры капитала компании, в рамках обычного рабочего процесса. При этом они строго следуют лучшим принципам корпоративного управления для защиты интересов компании и всех ее акционеров. Важно отметить, что любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, независимо от класса принадлежащих им акций, могут осуществляться только при строгом соблюдении всех формальных процедур корпоративного управления. В частности, такие действия должен одобрить не только совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса А.

Обсуждения в совете директоров могут привести или не привести к изменениям в структуре капитала компании или к заключению какой-либо сделки. Поэтому «Яндекс» не будет комментировать слухи, но продолжит в присущем ему духе открытости и прозрачности информировать о всех существенных событиях.