Ingate приобретает часть технологии HiConversion для интеграции с существующими решениями

Ingate объявила о приобретении части технологии HiConversion для доработки и интеграции с уже существующими решениями без потери функциональности. Новый сервис будет запущен под брендом ActiveTraffic.

В прошлом году на интернет-рекламу в России было потрачено 166,3 млрд рублей. По итогам текущего года сумма вырастет на 15,3% (191,9 млрд руб.), в 2020 г. — на 10,8% (238,4 млрд руб.). На дисплейную рекламу ещё в 2016 году приходилось всего 14% объема рынка интернет-рекламы — 16,4 млрд рублей. По прогнозам к 2021 году эта сумма вырастет до 18,6 млрд. Драйверы этого роста — сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», пользователи которых составляют около 68 млн человек.

Потенциал рынка таргетированной рекламы оценивается экспертами как весьма высокий. При этом только крупный бизнес и агентства используют весь её инструментарий для рекламы в соцсетях. Для большинства пользователей автоматика для таргетированной рекламы всегда была чем-то недостижимым, что ограничивало развитие направления.

Но теперь таргетированная реклама выходит на массовый рынок и становится надёжным инструментом для малого и среднего бизнеса. Это возможно благодаря объединению технологий HiConversion с удобным, простым и интуитивно понятным сервисом Rookee бренда Ingate. Экспертиза и автоматика HiConversion поможет сервису Rookee охватить новые рынки и новые ЦА. Стать ближе, проще и эффективнее для пользователей — глобальная задача нового бренда Active Traffic.

«Это синергия технологий, экспертизы, что выведет новый продукт на более высокий уровень интернет-маркетинга. Настала пора взорвать рынок таргетированной рекламы, и у нас теперь есть всё, чтобы это сделать», — отметил основатель и лидер Ingate Никита Андросов.

Компания Ingate готова взять на себя обязательства HiConversion перед частью клиентов и оказать им заказанные ранее у HiConversion услуги. Ingate планирует дать новую жизнь сервису под брендом ActiveTraffic и совершить тем самым прорыв на рынке интернет-рекламы.