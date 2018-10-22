Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров

Mail.Ru Group объявила об изменениях в составе совета директоров компании. «МФ Технологии» выдвинуло Бориса Добродеева, Дмитрия Сергеева, Алана Ваксмана и Сергея Меднова в качестве новых директоров в Совет директоров компании, на смену Сергею Солдатенкову, Ивану Стрешинскому, Анне Серебряниковой и Владу Вольфсону.

«МФ Технологии» проинформировало компанию, что USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group и ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через «МФ Технологии». В экономической структуре владения «МФ Технологии» изменений не произошло.

«МФ Технологии» также сегодня сообщило Mail.Ru Group, что генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале «МФ Технологии», принадлежащими «Мегафон» и USM. В связи с этим «МФ Технологии» номинировало Бориса Добродеева и Дмитрия Сергеева в Совет директоров Mail.Ru Group.

Изменения в составе Совета директоров не коснулись председателя совета директоров Дмитрия Гришина, что в свою очередь обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в совете директоров.

Борис Добродеев является генеральным директором (Россия) Mail.Ru Group; Дмитрий Сергеев – первым заместителем генерального директора Mail.Ru Group; Алан Ваксман – заместитель председателя правления Газпромбанка, обладает обширным опытом работы в международных компаниях; Сергей Меднов - первый вице-президент Газпромбанка, специализируется на области финансов и технологий.

Геворк Вермишян, исполнительный ди⁠ректор «Мегафона», отметил: «Мы рады предоставить нашу поддержку руководству и стратегии Mail.Ru Group, выражая таким образом наш вотум доверия команде менеджмента. Мы считаем, что это позволит максимально увеличить стоимость нашей доли в Mail.Ru Group, принадлежащей через наше участие в «МФ Технологии»».

Иван Стрешинский, генеральный ди⁠ректор «ЮэСэМ Менеджмент», сказал: «USM имеет многолетний опыт успешных инвестиций в лучшие технологические компании во всем мире. Одним из наших ключевых принципов в этой области всегда была поддержка лучших управленческих команд. В конечном счете ценность этого бизнеса растет благодаря таланту, страсти и трудолюбию людей, которые создают и управляют продуктами. Мы считаем, что, предоставив команде Mail.Ru Group, в лице генерального директора, постоянное право голоса, закрепленное за нашими акциями в «МФ Технологии», мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии. Мы не ожидаем дальнейших изменений в структуре «МФ Технологии»».

Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, отметил: «Мы благодарны и воодушевлены этим очень значительным проявлением поддержки со стороны акционеров. Мы стремимся продолжать создавать лучшие продукты для наших пользователей и увеличивать ценность для наших акционеров, и с нетерпением ждем возможности приветствовать Алана и Сергея в Совете директоров».