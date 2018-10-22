Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления
«Техносерв» определил состав органов управления. Председателем совета директоров стал Сергей Баранов. Правление группы возглавил Алексей Ананьев. Основной задачей наблюдательного органа станет осуществление общего руководства группой и контроля над работой исполнительных органов.
За операционную деятельность группы будет отвечать правление, в состав которого вошли: Татьяна Архарова, член правления, директор департамента развития инновационных продуктов и сервисов ГК «Техносерв»; Тимофей Борзов, член правления, заместитель генерального директора «Техносерв»; Кирилл Булгаков, член правления, генеральный директор «Техносерв Консалтинг» (входит в ГК «Техносерв»); Игнат Ванькович, член правления, финансовый директор ГК «Техносерв»; Владимир Волков, член правления, технический директор «Техносерв»; Александр Егоров, член правления, генеральный директор «Рексофт» (входит в ГК «Техносерв»); Евгений Закрепин, член правления, коммерческий директор «Техносерв»; Сергей Корнеев, член правления, управляющий директор «Техносерв».
Задачи данного органа – оперативное управление группой компаний, вопросы определения стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, формирование системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компаний, надежностью и эффективностью систем управления рисками.
«Техносерв» активно развивает свой бизнес в традиционных индустриальных вертикалях, фокусируясь на выполнении первостепенных задач, стоящих перед нашими клиентами из всех отраслей экономики. Стратегическое партнерство с ВТБ позволит развить наши компетенции и усилить присутствие в финансовом секторе, а также укрепить лидерские позиции на рынке в целом, чтобы предложить заказчикам качественно новые услуги в области ИТ, консалтинга и разработки», — отметил Алексей Ананьев, председатель правления ГК «Техносерв».