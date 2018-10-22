Спрос на облака: SAP повышает прогноз прибыли

SAP объявила итоги работы в третьем квартале 2018 года. Рост новых заказов на облачные сервисы достиг 36% (37% при постоянных курсах валют). Подписка на облачные сервисы и их обслуживание выросли на 39% до 1,3 млрд евро (по МСФО) или 41% (не по МСФО при постоянных курсах валют).

Доход от ПО уменьшился на 9% по сравнению с прошлым годом до 937 млн евро (по МСФО) или на 8% (не по МСФО с постоянным курсом валют). В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае у SAP стабильно хорошие показатели по доходам от продаж ПО. В Америке и частично в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки спрос на облачные и гибридные сервисы оказался выше прогноза. Используя общий тренд на глобальных рынках, SAP улучшает показатели благодаря расширенному пакету интеллектуальных облачных сервисов и уникальным предложениям гибридных систем. В третьем квартале это отразилось на новых заказах на облачное и обычное ПО – их рост составил 12% (при постоянных курсах валют).

Доход от облачного и обычного ПО увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом до 5,01 млрд евро (МСФО) или на 10% (при постоянных курсах валют). Совокупный доход вырос на 8% до 6,02 млрд евро или на 10% не по МСФО при постоянных курсах валют. В третьем квартале доля прибыли от продаж облачных услуг и сервиса в общем доходе в процентах выросла до 68%.

«SAP - самая динамично растущая облачная компания среди производителей корпоративного ПО. Ключевыми драйверами успеха стали SAP C/4HANA и SAP S/4HANA, которые являются основой для перехода на интеллектуальное предприятие. Мы уверенно повысили годовой прогноз благодаря самому сильному бизнес-плану на четвертый квартал», - отметил Билл Макдермотт, генеральный директор SAP.

«Мы гордимся результатами работы, активный рост продаж облачных сервисов подтверждает, что приоритеты были расставлены правильно. Показатель операционной прибыли не по МСФО вырос в два раза, а доходы от облачных и сервисных услуг превзошли ожидания. Как и планировалось, бизнес SAP становится более гибким, а рост доходов - постоянным и прогнозируемым. Мы уверены в достижимости наших планов на этот год и целей, намеченных на 2020 год», - отметил Лука Мучич, финансовый директор SAP.

В то время как доля дохода от облачных услуг и сервисов оказалась больше ожидаемой, операционная прибыль сократилась на 6% до 1,24 млрд евро (МСФО), что составляет рост на 11% не по МСФО при постоянных курсах валют. На размере операционной прибыли по МСФО отразились растущие компенсационные выплаты. Как и было объявлено в январе, компания ожидает, что переход на новые стандарты ведения отчетности (МСФО 15) положительно отразится на прибыли. Чистая прибыль сократилась на 1% до 0,82 евро (МСФО), что не по МСФО составляет увеличение на 13% до 1,14 евро.

Движение денежных средств от операционной деятельности в первые девять месяцев составило 3,48 млрд евро, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. Сокращение в объеме движения денежных средств произошло из-за возросших компенсационных выплат, налогов и страховок, а также разницы в курсах валют. Обращение свободных денежных средств сократилось на 26% до 2,34 млрд евро, это связано с анонсированными ранее дополнительными капитальными затратами в 2018 году. По состоянию на конец третьего квартала чистая ликвидность составила 2,78 млрд евро.

В связи с ростом продаж облачных сервисов и повышением бизнес-активности, компания пересматривает прогноз на весь 2018 год. Доход от лицензий на использование облака и сервисов не по МСФО ожидается на уровне 5,15–5,25 млрд евро при постоянном курсе валют (в 2017 этот показатель составил 3,77 млрд евро), что больше на 36,5-39% при постоянном курсе валют. Ранее ожидалось 5,05−5,2 млрд евро при постоянном курсе валют.

Доход от облачного и обычного ПО не по МСФО ожидается теперь на уровне 21,15–21,35 млрд евро при постоянных курсах валют (в 2017 – 19,55 млрд евро), выше на 8–9% при постоянных курсах валют. Прошлый прогноз составлял 21,025–21,25 млрд евро при постоянных курсах валют.

Общий доход не по МСФО ожидается в рамках 25,2−25,5 млрд евро при постоянных курсах валют (в 2017 – 23,46 млрд евро), выше прошлого прогноза на 7,5–8,5% при постоянных курсах валют. Ранее планировался на уровне 24,975−25,3 млрд евро при постоянных курсах валют.

Операционная прибыль не по МСФО ожидается в границах 7,425–7,525 млрд евро при постоянных курсах валют (в 2017 – 6,77 млрд евро), повышение на 9,5–11% при постоянных курсах валют. Согласно прошлому прогнозу - 7,4–7,5 млрд евро при постоянных курсах валют.