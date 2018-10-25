Китайские фонды Bitblock Group и Fiat Capital стали партнерами компании Zichain

Zichain, международная финтех-компания, предлагающая решения для торговли криптовалютами и управления цифровыми активами, объявила о получении инвестиций от Bitblock Group и Fiat Capital — двух ведущих китайских фондов, которые специализируются на цифровых активах.

Стороны рассматривают сделку в качестве отправной точки для стратегического партнерства. В рамках сотрудничества компании объединят усилия по продвижению уникального продуктового ряда Zichain на китайском рынке, а именно модуля Blockchain asset management platform, обеспечивающий децентрализованное хранение активов и проверку инвестиционной декларации. Еще один продукт, на который компания делает ставки — провайдер новостей CryptoEYE, разработанный на базе искусственного интеллекта и помогающий следить пользователям за сложным и миром криптовалют.

«Мы гордимся тем, что Bitblock Group и Fiat Capital стали нашими инвесторами и партнерами, — отметил Хачатур Гукасян, генеральный директор компании Zichain. — Тот факт, что ведущие институциональные инвесторы разделяют наше видение и стратегический подход, вселяет уверенность в том, что мы сможем расширить свое рыночное присутствие и обеспечить доступ к экосистеме наших продуктов для клиентов в любой точке планеты».

Лито Ли, сооснователь Bitblock Group, сказал: «Мы рады объединить усилия с Zichain для преобразования финансовой экосистемы. Блокчейн и другие современные технологии смогут сделать мир традиционных финансов более динамичным. У Zichain прекрасная команда с большим опытом в финансовой сфере».

Тони Линь, Управляющий директор Fiat Capital, отметил: «Мы были удивлены высоким уровнем профессионализма команды Zichain, которая применяет современные технологии для развития финансового мира. А разработанные ими бета-версии продуктов образуют целостную экосистему и более удобны в использовании, чем продукция конкурентов. Став их инвесторами, мы будем работать над оптимизацией бизнес-стратегии и усилением их бренда в Китае».

BitBlock Group — венчурный фонд с глобальным охватом и влиянием, который инвестирует лишь в наиболее перспективные компании, обладающие потенциалом стать будущими лидерами блокчейн-индустрии и рынка цифровых активов.

Fiat Capital — один из крупнейших игроков на китайском рынке венчурных инвестиций в цифровые активы, обладающий непревзойденным опытом в сфере FinTech проектов. Стратегия фонда заключается в поиске стартапов, обладающих уникальными техническими разработками и инвестировании в революционные технологии завтрашнего дня на самом раннем этапе.