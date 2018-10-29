 

Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ

Бизнес Кадры
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, Текст: Владимир Бахур

До 1 декабря открыта регистрация на премию Magic People, Value-Added People 2018, цель которой — выявить лучшие бизнес-практики в сфере IT по итогам 2018 года и рассказать о людях, которые наиболее ярко проявляют себя в бизнесе. К участию приглашены игроки партнерского IT-канала: вендоры, системные интеграторы, реселлеры, сервис-провайдеры.

Финалистов и победителей определит независимый экспертный совет в январе 2019 года:

  • Золотова Элина, главный редактор и издатель CRN/RE
  • Шабанов Илья, генеральный директор Anti-Malware.ru
  • Левашов Александр, главный редактор TAdviser
  • Волостнов Алексей, директор филиала Frost & Sullivan
  • Рубанов Владимир, управляющий директор «Росплатформа»
  • Филиппов Максим, директор по развитию бизнеса Positive Technologies
  • Голов Андрей, генеральный директор «Код безопасности»
  • Бочарникова Татьяна, глава представительства NetApp в России и странах СНГ
  • Беклемишев Андрей, региональный директор IDC
  • Прибочий Михаил, генеральный директор компании Axoft

Для участия нужно поделиться бизнес-историей, рассказать о своей компании, команде, и реализованных проекта. По итогам года будут выбраны самые интересные бизнес-истории в номинациях:

  • «Импортозамещение»,
  • «Cloud Transformation»,
  • «Information Security»,
  • «Лучший Start Up!»,
  • «Sales Dream Team»,
  • «Marketing Dream Team»,
  • «Человек года 2018» (персональная номинация).

Предусмотрены и региональные номинации, где будут отмечены компании, которые показывают высокую динамику бизнеса за счет реализации знаковых для своих федеральных округов IT-проектов.

Генеральные партнеры премии — сервисный IT-дистрибутор Axoft, издание об ИТ-бизнесе CRN/RE, информационно-аналитической центр по информационной безопасности Anti-Malware.ru.

Расскажите о себе, своей команде и результатах вашей работы

Регистрация открыта до 1 декабря 2018 на сайте it-channel-awards.ru.

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