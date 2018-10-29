Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ
До 1 декабря открыта регистрация на премию Magic People, Value-Added People 2018, цель которой — выявить лучшие бизнес-практики в сфере IT по итогам 2018 года и рассказать о людях, которые наиболее ярко проявляют себя в бизнесе. К участию приглашены игроки партнерского IT-канала: вендоры, системные интеграторы, реселлеры, сервис-провайдеры.
Финалистов и победителей определит независимый экспертный совет в январе 2019 года:
- Золотова Элина, главный редактор и издатель CRN/RE
- Шабанов Илья, генеральный директор Anti-Malware.ru
- Левашов Александр, главный редактор TAdviser
- Волостнов Алексей, директор филиала Frost & Sullivan
- Рубанов Владимир, управляющий директор «Росплатформа»
- Филиппов Максим, директор по развитию бизнеса Positive Technologies
- Голов Андрей, генеральный директор «Код безопасности»
- Бочарникова Татьяна, глава представительства NetApp в России и странах СНГ
- Беклемишев Андрей, региональный директор IDC
- Прибочий Михаил, генеральный директор компании Axoft
Для участия нужно поделиться бизнес-историей, рассказать о своей компании, команде, и реализованных проекта. По итогам года будут выбраны самые интересные бизнес-истории в номинациях:
- «Импортозамещение»,
- «Cloud Transformation»,
- «Information Security»,
- «Лучший Start Up!»,
- «Sales Dream Team»,
- «Marketing Dream Team»,
- «Человек года 2018» (персональная номинация).
Предусмотрены и региональные номинации, где будут отмечены компании, которые показывают высокую динамику бизнеса за счет реализации знаковых для своих федеральных округов IT-проектов.
Генеральные партнеры премии — сервисный IT-дистрибутор Axoft, издание об ИТ-бизнесе CRN/RE, информационно-аналитической центр по информационной безопасности Anti-Malware.ru.
Расскажите о себе, своей команде и результатах вашей работы
Регистрация открыта до 1 декабря 2018 на сайте it-channel-awards.ru.