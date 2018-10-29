«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2018 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 39% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн). Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 459% и составила 4,8 млрд рублей ($72,7 млн). Рентабельность по чистой прибыли — 14,6%.

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 157% и составила 6,1 млрд рублей ($93,0 млн). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 18,7%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 88% — до 10,7 млрд рублей ($163,5 млн). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 32,9%.

Выручка, без учёта «Яндекс.Маркета», выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 44% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн).

Чистая прибыль, без учёта «Яндекс.Маркета», выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 549% и составила 4,7 млрд рублей ($71,0 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income), без учёта «Яндекс.Маркета», увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 167% и составила 6,0 млрд рублей ($91,3 млн). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin), без учёта «Яндекс.Маркета», — 18,4%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA), без учёта «Яндекс.Маркета», вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 96% — до 10,7 млрд рублей ($163,5 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin), без учёта «Яндекс.Маркета», — 32,9%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2018 года: 93,5 млрд рублей ($1425,0 млн) на консолидированной основе, включая 26,3 млрд рублей ($401,7 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси»; 32,2 млрд рублей ($490,3 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов «Яндекс.Маркета», не включаемых в консолидированный баланс Яндекс Н.В. (Yandex N.V.)

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в третьем квартале 2018 года в среднем 55,9%, в третьем квартале 2017 года она составляла 54,9%, а во втором квартале 2018 года — 56,2% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2018 года 49,1%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 47,8%, а в третьем квартале 2017 года — 41,2% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

Количество поисковых запросов (search queries) в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 12%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети Яндекса» выросло в совокупности на 13% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Количество платных кликов без учёта кликов на «Яндекс.Маркете» выросло на 22% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 5% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Средняя цена за клик без учёта цены кликов на «Яндекс.Маркете» выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Число поездок сегмента Такси выросло на 31% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Это количество поездок включает поездки Uber за полный третий квартал 2018 года.

Яндекс запустил публичную облачную платформу Яндекс.Облако.

В третьем квартале было выкуплено 4,5 млн акций в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной во втором квартале 2018 года.

«Яндекс» увеличил свою долю в агрегаторе скидок «Едадил» с 10 до 100%.

«Яндекс» приобрёл мажоритарную долю в компании «Партия еды», одном из крупнейших российских сервисов доставки наборов для приготовления блюд.

«Яндекс потрясающе быстро развивается. Мы демонстрируем такие же темпы роста, как в 2012 году, когда компания была в четыре раза меньше. Успехи напрямую связаны с новыми продуктами бизнес-юнитов и особой экосистемой, которая способствует зарождению и быстрому росту новых бизнесов. Кроме того, Яндекс всегда привлекал по-настоящему талантливых людей: именно они придумывают и развивают технологии будущего, — сказал Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса». — В этом квартале мы снова показали прекрасные результаты. Наш сервис заказа такси активно развивался и по итогам третьего квартала стал прибыльным в России — на нашем ключевом рынке. Чтобы обеспечить дальнейшее развитие сегмента Такси, мы продолжим инвестировать в другие сервисы этого направления: фудтех и беспилотные автомобили, — а также в освоение новых рынков».

«Наша выручка в третьем квартале выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года — во многом благодаря Такси, Сервисам объявлений и Экспериментальным направлениям. Выручка без учёта Яндекс.Маркета увеличилась на 44%, — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Яндекс.Драйв, наш каршеринговый сервис, стал лидером рынка в России. Мы запустили публичную облачную платформу Яндекс.Облако, предоставив другим компаниям возможность пользоваться нашими передовыми технологиями и инфраструктурой российских дата-центров Яндекса».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 18% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. В структуре общей выручки Яндекса в третьем квартале 2018 года она составляет 80%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за третий квартал 2017 года выручка от продажи интернет-рекламы в третьем квартале 2018 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса в третьем квартале 2018 года увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года и составила 61% от общей выручки компании. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за третий квартал 2017 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса в третьем квартале 2018 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса в третьем квартале 2018 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании в третьем квартале 2018 года она составила 18%.

Прочие доходы в третьем квартале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 327% и составили 20% от общей выручки компании в третьем квартале 2018 года. Рост прочих доходов был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси, а также с доходами сервиса Яндекс.Драйв, который был запущен только в этом году.

Поиск и портал: все сервисы Яндекса в России, Беларуси и Казахстане (в том числе геоинформационные, а также сервисы Яндекса на Украине до введения в этой стране санкций против Яндекса в мае 2017 года), кроме нижеперечисленных. С первого квартала 2018 года этот сегмент включает поиск и портал в Турции и Yandex Launcher, относившиеся ранее к экспериментальному направлению, а также сервис Яндекс.Путешествия, входивший в сегмент сервисов объявлений.

Электронная коммерция: Яндекс.Маркет (до завершения создания Яндексом и Сбербанком совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета 27 апреля 2018 года).

Такси: сервисы онлайн-заказа такси (Яндекс.Такси и Uber в России и ближнем зарубежье) и сервисы доставки еды (Яндекс.Еда и UberEATs).

Сервисы объявлений: Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа.

Медиасервисы: КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма. Медисервисы были выделены из экспериментального направления в отдельный бизнес-юнит.

Экспериментальные направления: Дзен, Яндекс.Облако, Яндекс.Здоровье, Яндекс.Драйв и Yandex Data Factory. Сервисы Яндекс.Облако и Яндекс.Здоровье ранее относились к сегменту поиска и портала. Каршеринговый сервис Яндекс.Драйв был запущен в феврале 2018 года.

Элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с куплей и продажей рекламы.