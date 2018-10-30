Acronis профинансировал строительство школы в Танзании

Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты и гибридного облачного хранения, поздравил жителей города Лунгунг в Танзании с открытием новой школы, благодаря которой более 500 детей будут получать хорошее образование.

Строительство новой школы было профинансировано Acronis и осуществлено благодаря партнерству фонда Acronis Foundation и немецкой некоммерческой организации Fly & Help. Местные жители самостоятельно выберут учителей, необходимых для обучения возросшего числа учеников, у которых есть все необходимое для расширения возможностей по обучению детей.

Лунгунг — город в районе Симанжеро, в котором живут более 3 тыс. человек. Своей школы в городе не было до последнего времени, а ближайшая располагалась в городе Лултепес, на расстоянии 21 километра. Дети не могли ходить в школу, потому что она была слишком далеко, а родителям не на чем было их возить.

Образование — это самый надежный способ для тех, кто хочет изменить свою жизнь или выйти из сложной жизненной ситуации. Фонд Acronis Foundation был основан компанией Acronis, руководство которой уверено, что образование должно быть доступно для всех.

Программа фонда Schools Initiative строит школы с учетом индивидуальных потребностей различных сообществ и помогает детям сделать первые шаги к расширению своих возможностей.

Фонд Acronis Foundation был создан в честь пятнадцатилетия компании Acronis, основной принцип которой заключается в том, что все зло происходит из-за недостатка знаний.

Acronis Foundation поддерживает множество инициатив по всему миру, нацеленных на развитие образования. Постоянное обучение, поощрение и защита знаний, а также передовые технологии являются неотъемлемой частью базовых принципов компании Acronis. Поэтому компания Acronis поощряет и распространяет знания за счет финансирования программ исследований, строительства школ и поддержки людей по всему миру.

Компания Acronis с нетерпением ждет реализации следующего этапа своей программы, который осуществится в ноябре 2018 г. в Сенегале. Сотрудники Acronis не только помогают проекту со дня основания, но и принимают непосредственное участие в строительстве школ: в ноябре 2018 г. 20 сотрудников приедут и своими руками помогут создать новую школу.

«Сегодня здесь начинается новое и интересное приключение, и мы надеемся, что оно откроет новые возможности как для отдельных людей и их семей, так и для всего сообщества», — сказал Джон Занни, президент Acronis Foundation.