Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox

Fortinet завершила сделку по приобретению частной компании по выявлению и реагированию на внутренние облачные угрозы ZoneFox Limited, главный офис которой расположен в Эдинбурге, Шотландия.

Присоединение этой компании повышает эффективность Fortinet Security Fabric и способствует усилению позиций Fortinet на рынке средств безопасности конечных точек и технологий SIEM за счет предоставления клиентам ряда новых возможностей. Более эффективное отслеживание конечных точек, связанных с ними потоков данных и поведения пользователей как в сети, так и за ее пределами.

Функции машинного обучения, поддерживающие обработку миллиардов событий ежедневно в целях получения актуальных данных об угрозах, на основании которых осуществляется выявление уязвимостей и оповещение пользователей о подозрительной активности.

Уникальная облачная архитектура сбора данных о пяти основных составляющих сетей — пользователях, устройствах, ресурсах, процессах и поведении — в целях выполнения анализа и эффективной настройки политик.

Полная хронологическая последовательность аналитических данных и простой интерфейс поиска, с помощью которых аналитики могут оперативно разработать меры повышения эффективности корпоративной системы безопасности.

Не требующий настройки и удобный в развертывании агент; благодаря функции масштабирования наше решение поддерживает более 10 000 агентов без ущерба для производительности.

Мгновенная поддержка стандартов GDPR, ISO 27001, HIPAA и PCI DSS благодаря предварительно настроенным политикам.

Кен Се (Ken Xie), основатель, председатель правления и генеральный директор компании Fortinet, отметил: «Значительное увеличение количества конечных точек и пользователей, получающих доступ к корпоративным данным и облачным ресурсам, способствует появлению новых внутренних угроз, которым вынуждены противостоять организации. По данным отчета 2018 Verizon Data Breach Investigations Report, фактически 30 процентов нарушений связаны с неосмотрительными или злонамеренными действиями сотрудников организаций. Благодаря интеграции облачной технологии выявления угроз ZoneFox и существующих средств безопасности конечных точек и решений SIEM Fortinet наши клиенты получат доступ к комплексным функциям противодействия внутренним угрозам, а также смогут устранить сетевые уязвимости и защититься от новых угроз при помощи технологий автоматизации и машинного обучения».

Благодаря интеграции отмеченной наградами технологии выявления угроз на основе машинного обучения ZoneFox средство безопасности конечных точек FortiClient будет дополнено функциями выявления и реагирования на угрозы безопасности конечных точек (EDR). Эффективность решения FortiSIEM повысится за счет интеграции дополнительных функций анализа сущности и поведения пользователей (UEBA) как в локальных, так и в облачных расположениях. Согласно прогнозам Fortinet, благодаря предоставленным компанией ZoneFox новым функциям безопасности конечных точек организации смогут более продуктивно использовать технологию машинного обучения в целях выявления аномального поведения и повышения оперативности реагирования на внутренние угрозы.

Д-р Джейми Грейвс (Jamie Graves), основатель и генеральный директор компании ZoneFox, отметил: «Мы с радостью объявляем о вступлении в команду Fortinet и планируем совместно оказывать руководителям по ИТ-безопасности поддержку в процессе противодействия внутренним угрозам. Интеграция нашего решения с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet Security Fabric открывает доступ к широкому спектру средств Fortinet и сторонних технологий, при помощи которых наши клиенты смогут решить наиболее сложные задачи в сфере сетевой безопасности».