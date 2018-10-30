«Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры

Специалисты департамента информационной и сетевой безопасности «Стэп лоджик» разработали методику проведения категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Документ содержит подробный план действий, примеры из практики, серию вопросов и ответов, а также шаблоны необходимых документов, которые помогут организациям самостоятельно определить категорию значимости объектов КИИ и выполнить часть требований законодательства. Методика распространяется на безвозмездной основе и доступна для скачивания после заполнения формы обратной связи.

Закон «О безопасности КИИ РФ» вступил в силу 1 января 2018 г. и определил понятия объектов и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и обязанности по обеспечению безопасности объектов КИИ. Cубъектами КИИ, на которые распространяются требования закона, являются государственные и коммерческие учреждения, работающие в 13 сферах, составляющих основу функционирования государства. Среди них – транспорт, связь, банковский сектор, ТЭК, оборонная промышленность, ракетно-космическая промышленность, здравоохранение, наука и др. В соответствии с требованиями закона, предприятия и организации должны провести категорирование своих ИС, ИТС и АСУ и уведомить о результатах ФСТЭК России.

«В настоящее время для наших заказчиков и в целом индустрии ИБ особо остро стоит вопрос выполнения требований ФЗ № 187. За 2018 г. мы получили и продолжаем получать сотни самых разных вопросов относительно реализации требований данного закона. При этом у ряда компаний и предприятий нет понимания не только как проводить категорирование, но и попадают ли они под действие данного ФЗ. Специально в помощь организациям-субъектам КИИ мы разработали подробную методику проведения категорирования объектов, которая также включает ответы на часто задаваемые вопросы, и распространяем ее абсолютно бесплатно. На сегодняшний день нам неизвестны подобные публичные документы на рынке. Уверен, что, изучив наш документ, руководство и специалисты по ИБ компаний смогут не только получить ответы на актуальные вопросы, но и "закрыть" часть требований законодательства собственными силами», – сказал Николай Забусов, директор департамента информационной и сетевой безопасности «Стэп лоджик».

Разработанная методика категорирования основана на требованиях законодательства и опыте «Стэп лоджик», полученном при взаимодействии с организациями, функционирующими в областях, на которые распространяются требования законодательства. В методике собрана информация, необходимая для самостоятельного сбора данных, их анализа и принятия решений по категорированию объектов КИИ. Это позволит компаниям и предприятиям: выполнить часть требований законодательства собственными силами, сэкономив бюджет; осознанно принять ответственность за объекты КИИ, как того требует закон; более точно определить бюджет и сроки работ для следующих этапов, понимая перечень и категории объектов защиты; реализовать требования по категорированию в срок, благодаря отсутствию необходимости заключения дополнительных договоров, обследований сторонними компаниями и т. д.