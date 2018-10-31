Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер

Руководство компании Vertiv объявило о назначении Иоахима Фишера директором канала продаж в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA). Проживая в Мюнхене, Иоахим имеет значительный опыт работы в этой сфере — ранее он занимал должность генерального директора компании NEC по продажам в Германии, Австрии и Швейцарии (регионе DACH) и отвечал за внедрение важных программ развития в этом регионе.

В рамках более широкой стратегии развития Иоахим будет осуществлять руководство созданием ассортимента улучшенной продукции, предназначенной специально для региона EMEA, а также участвовать в разработке конкурентной политики ведения коммерческой деятельности и ряда маркетинговых инициатив и программ, призванных поддержать партнеров и реселлеров. В данной должности он будет играть важную роль в разработке новых продуктов для указанного региона, а также в выводе на рынок решений по периферийным вычислениям.

«Мы активно работаем над созданием всеобъемлющего списка конкурентных предложений. Более широкий и разнообразный ассортимент продукции для конкретного канала продаж, дополнительные инвестиции в расширение сети реселлеров и в региональные маркетинговые программы — вот лишь несколько пунктов этого списка. Мы стремимся заключать деловые союзы, основанные на доверии и совместном стремлении внести значительный вклад в развитие региональной сети дистрибьюторов и реселлеров в рамках более широкой стратегии вывода нашей продукции на рынок, — сказал Карстен Винтер (Karsten Winther), вице-президент компании Vertiv по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. — У нашей компании огромный потенциал. Благодаря опыту Иоахима в сфере управления проектами и ведения бизнеса в данном сегменте рынка, а также всем нашим новым инициативам, мы сможем добиться значительных успехов, привлечь новых партнеров и продолжить развиваться на этом изменчивом, динамичном и критически важном рынке».

«Я очень рад стать сотрудником компании Vertiv и помогать ей создавать новые программы для канала продаж EMEA, — сказал Иоахим. — Этому рынку свойственна собственная, очень необычная динамика, и мне не терпится начать применять свой опыт и знания для разработки новых предложений, отвечающих его потребностям».