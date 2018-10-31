«Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях

В «Школе умного города» 7 ноября 2018 г. пройдет лекция «Почему все говорят о блокчейн, VR, 5G и причем тут «умный город». Об этом сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

«Блокчейн», «виртуальная и дополненная реальность», «5G» – эти слова слышали многие школьники, но мало кто даже из взрослых понимает, что за ними кроется и в чем практическая польза этих технологий для города. Эксперты «Школы умного города» расставят все на свои места.

Кирилл Поляков, руководитель продукта «Блокчейн» Департамента информационных технологий города Москвы, расскажет, что такое блокчейн и как он применяется в городе. Он приведет примеры взаимодействия технологий между собой и объяснит, как блокчейн повлияет на горожан через пять лет.

Илья Симонов, директор центра виртуальной реальности «Крок», познакомит школьников с виртуальной и дополненной реальностью. Покажет, что можно делать с помощью этих технологий на примере проектов, реализованных для Эрмитажа и отечественной космонавтики, и подскажет, что нужно знать, чтобы стать VR-разработчиком.

Алексей Евпалов, главный эксперт по аналитике инфраструктуры «Мегафона», расскажет о 5G: в чем преимущества технологии, какие пилоты с ее помощью уже запустили и что развитие технологии даст городу.

После лекции школьников ждет образовательная игра «Шестое чувство аналитика» компании «Крок», в рамках которой участники изучат процесс создания ИТ-проектов.

Расписание: 16.20 – 17.00 – регистрация участников, посещение интерактивной экспозиции павильона «Умный город»; 17.00 – 18.15 – Лекция «Почему все говорят о блокчейн, VR, 5G и причем тут «умный город»; 18.30 – 19.30 – Мастер-класс «Шестое чувство аналитика».

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте «Умный город».

«Школа умного города» — это проект Департамента информационных технологий города Москвы, начавшийся весной 2018 г. Его цель — привлечение школьников к сфере ИТ-технологий, расширение кругозора и популяризация современных технологий в жизненно важных сферах Умного города. Участники лекций могут также ознакомиться с экспозицией павильона «Умный город», демонстрирующей горожанам, какие технологии применяются в управлении умным городом, какие электронные сервисы внедрены в самые передовые сферы города и как жители могут воспользоваться ими.