«Мегафон» и Mail.ru проведут чемпионат по машинному обучению с призовым фондом 700 тысяч рублей

«Мегафон» и Mail.ru group объявили о запуске первого совместного чемпионата по машинному обучению и анализу данных – Telecom Data Cup. Участники соревнования проанализируют набор данных от оператора и, применив технологии машинного обучения, предскажут удовлетворенность абонентов качеством связи.

Чемпионат Telecom Data Cup стартует 9 ноября 2018 г. и пройдет онлайн в течение одного месяца. Призовой фонд соревнований составит 700 тыс. руб., ожидается, что в нем примут участие более 1 тыс. специалистов по анализу больших данных и машинному обучению.

Онлайн-часть чемпионата пройдет на платформе ML Boot Camp, специально разработанной командой Mail.ru group для подобных соревнований. На старте Telecom Data Cup соперники получат обезличенный набор данных: агрегированную информацию о поведении абонентов, характеристики базовых станций, объем потребления голосовых услуг, данные интернет-сервисов оператора и многое другое – всего 130 видов признаков. Задача участников чемпионата – проанализировать массив данных и с помощью известных им методов машинного обучения предсказать, насколько абоненты удовлетворены качеством связи телеком-оператора.

Награждение пройдет в офисе «Мегафона» в Москве, победители представят свои решения и обсудят конкурентные преимущества лучших прототипов.

Полученные разработки позволят «Мегафону» по-новому взглянуть на решение приоритетной задачи повышения качества связи, связанной с постоянно растущими нагрузками на сеть и объемом интернет-трафика, а также найти цифровые способы совершенствования своих услуг. Telecom Data Cup входит в серию федеральных хакатонов «Мегафона» MegaDataHack, который включает в себя офлайн и онлайн соревнования для более чем 2,6 тыс. участников.

«Уже в ходе чемпионата Telecom Data Cup, молодые специалисты в ИТ смогут создать коммерческие решения и востребованные цифровые продукты для существующих абонентов, и, возможно, дадут старт своей карьере: только в первой половине 2018 г. к команде цифровых специалистов "Мегафона" присоединились около 50 человек – бывших участников мероприятий, хакатонов и стажировок. Кроме этого, участие в хакатоне – это отличная возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки, работая над решением реальных задач и сотрудничая с действующими экспертами из крупнейших компаний на ИТ-рынке», – отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «Мегафон» Валентина Ватрак.

«Mail.ru group ежегодно проводит собственный чемпионат по машинному обучению – за время проведения ML Boot Camp в нем приняло участие более 2,4 тыс. профессионалов из 20 стран. Успех соревнования и интерес сообщества определяется, прежде всего, актуальной для бизнеса и сложной для участников задачей. Именно поэтому я рада, что в этот раз чемпионат проходит с партнером из телеком-индустрии и включает в себя данные компании, услугами которой пользуются миллионы абонентов со всей страны», – сказала директор образовательного направления Mail.ru group Ольга Августан.