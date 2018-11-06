«Эр-телеком холдинг» объявил об изменениях в составе руководства

«Эр-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес», «Эр-телеком»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, сообщил о назначении на должность финансового директора/CFO Леонида Сиротинина.

Леонид Сиротинин будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью компании и инвестиционным планированием. Леонид обладает глубокой экспертизой в постановке финансового контроллинга, реализации проектов M&A, подготовке компании к IPO, внедрении ERP-систем (SAP).

«В течение ближайших нескольких лет перед компанией «Эр-телеком холдинг» стоят задачи по повышению эффективности деятельности и укреплению позиции на рынке телекоммуникации. Мы рады, что к нашей команде присоединился опытный менеджер, который обеспечит системное и устойчивое развитие компании в области экономики и финансов, автоматизацию бухгалтерских и бюджетных процессов с внедрением современной ERP-системы. Уверен, что все это будет способствовать эффективной реализации стратегических планов «ЭР-Телеком»», — отметил президент «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев.

До прихода в «ЭР-Телеком» Леонид более 14 лет занимал руководящие должности в финансах. Свой трудовой путь начал в 2000 г. в многопрофильном холдинге РРС, дойдя до позиции Заместителя начальника финансового отдела. В 2004 г. пришел в компанию «Евросеть», где сначала отвечал за отчетность по международным стандартам, а после был назначен Директором по финансовому контроллингу и корпоративной отчетности. В 2017 г. стал Финансовым директором компаний «Евросеть» и «Связной», координируя процесс объединения бизнеса двух ритейлеров.

Леонид окончил в 2001 г. Экономический факультет Московского Авиационного Института, имеет степень Executive MBA Hult International Business School (Великобритания).