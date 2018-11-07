Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»

У 77% компаний нет аварийного плана реагирования на кибератаки На глобальном рынке у 77% компаний отсутствует официально утвержденный аварийный план реагирования на кибератаки, говорится в исследовании IBM. Компании предпочитают действовать по ситуации и в большинстве своем верят, что квалификация их ИБ-персонала достаточная для правильной реакции.