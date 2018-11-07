 

Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»

Бизнес Законодательство data
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, Текст: Дмитрий Степанов

23 НОЯБРЯ 2018

Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей IT-компаний на правовой семинар «Всё о данных!».

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Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки.



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Руководитель группы практики интеллектуальной собственности Юрий Яхин поделится опытом оформления данных в базы, порассуждает о возможности использования баз данных и распоряжении прав на них, соответствующих договорных режимах.


В ходе выступления спикеры будут активно цитировать различные документы, обильно ссылаться на судебную практику и приводить необычные примеры.

Приходите, будет интересно!

Организационная информация:

Дата: 23 ноября 2018 года

Время: 10.00 – 12.30 (регистрация с 9.30)

Адрес: офис «Пепеляев Групп», Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, стр. 1

Участие бесплатное.

Подробности и регистрация по ссылке

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