«Траектория будущего» разработала и апробировала программу по адаптации населения к новым технологиям

«Траектория будущего» разработала программу адаптации к внедренным технологиям «ИТ-тьютор», которая позволит ИТ-компаниям бережно завершить цикл внедрения, а разным группам людей — преодолеть барьер в использовании новых технологий в их сфере.

Программа по адаптации «ИТ-тьютор» уже подтвердила свою жизнеспособность в образовательной сфере: в школах Москвы ИТ-тьюторы сопровождают сотрудников школ и педагогов в освоении новых технологий (интерактивных панелей, электронных учебников и сетевой инфраструктуры).

Основная цель адаптационной программы, разработанной «Траекторией Будущего», — организовать бережный переход общества к новейшим ИТ-решениям.

«Один из самых важных этапов любого проекта по созданию нового ИТ-решения — это внедрение. Если мы стремимся к тому, чтобы новые системы и гаджеты не усложняли нашу жизнь, а, наоборот, оптимизировали различные процессы и тем самым помогали разным группам людей в их деятельности, необходимо уделить должное внимание адаптации пользователей к новым технологиям. Без грамотных программ адаптации к новым решениям невозможен быстрый и качественный переход к цифровому обществу», — сказала Юлиана Науменко, генеральный директор «Траектории будущего» и создатель программы по адаптации пользователей «ИТ-тьютор».

В рамках программы по адаптации пользователей «Траектория будущего» создала специальную систему отбора и подготовки междисциплинарных специалистов — ИТ-тьюторов (ИТ-тьюторы сопровождают конечных пользователей внедряемых ИТ-решений) и разработала информационную систему контроля адаптационных программ, позволяющую контролировать программу адаптации и отслеживать показатели адаптации в режиме онлайн.

«В ходе адаптационной программы ИТ-тьютор выступает проводником между командами проектировщиков, разработчиков, инженеров и обществом. ИТ-тьютор в максимально короткие сроки получает обратную связь от конечного пользователя и передает ее разработчикам для возможной доработки системы. Благодаря сопровождению ИТ-тьюторов пользователи за короткий период времени привыкают к изменениям, которые технологии стремительно несут в нашу жизнь», — сказала Юлиана Науменко.

В цифровой системе «ИТ-тьютор» зафиксированы все ИТ-тьюторы и пользователи, которые участвуют в адаптации. О каждом ИТ-тьюторе представлена текущая информация: местонахождение, план работ, текущие задачи и их статус. В системе можно отслеживать этапы адаптации пользователей.

По подсчетам «Траектории будущего», время, необходимое для полноценной адаптации пользователя, составляет от 10 до 60 рабочих дней в зависимости от отрасли и сложности внедряемых ИТ-решений.

Программа по адаптации «ИТ-тьютор» масштабируема и может быть интегрирована в проект любой ИТ-компании.