«Мегафон» и Академия цифровых технологий запускают серию образовательных проектов

«Мегафон» и Академия цифровых технологий запускают серию совместных проектов. Петербургские школьники будут участвовать в увлекательных лекциях, создании и тестировании инновационных продуктов. На прошлой неделе в рамках сотрудничества для преподавателей Академии состоялась первая экскурсия в Единый центр управления сетью «Мегафона» (ЕЦУС).

Новое образовательное пространство открыло свои двери для петербургских школьников этой осенью, и одним из первых Академию посетил Владимир Бакалов, директор регионального отделения «Мегафона» по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Во время встречи с директором Академии Дмитрием Ковалевым было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Не секрет, что за последние годы серьезно изменился рынок труда, появилось множество новых профессий. Наша задача – помочь юным петербуржцам освоить новые компетенции и технологии, а также помочь педагогам адаптироваться к работе в новых высокотехнологичных условиях», — отметил Дмитрий Ковалев.

В Академии учащиеся овладевают инженерными и рабочими профессиями, специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства и экономики. Эффективная система обучения направлена на то, чтобы ребята получали углубленные знания и осваивали навыки в области информационных и цифровых технологий.

Чтобы расширить спектр возможностей, «Мегафон» и Академия договорились о реализации сразу нескольких проектов. В стенах учебного заведения и на площадках оператора регулярно будут проходить мастер-классы и лекции для школьников по самым актуальным темам, связанным с достижениями в телекоме. Кроме того, подопечные Академии уже поучаствовали в создании чат-бота МегаГрамм для соцсети «ВКонтакте», который в игровой форме поможет всем желающим «прокачать» свои знания в сфере высоких технологий.

При участии воспитанников Академии прошло и тестирование детских смарт-часов, которые при подключении к сети «Мегафона» обеспечивают целый набор функций — от экстренной связи с родителями до возможности определить местонахождения ребенка с помощью геолокации.

На прошлой неделе специалисты «Мегафона» провели первый тур на ЕЦУС для преподавателей Академии. Во время экскурсии гости узнали о том, как оператор контролирует работу сети в масштабах всей страны, каким образом происходит обработка миллионов сообщений о состоянии сети, которые ежедневно поступают с систем мониторинга, и благодаря чему удается обеспечить бесперебойную работу самого ЕЦУСа.

«Мы работаем в сфере цифровых технологий и активно развиваем digital-компетенции у подрастающего поколения, поэтому находимся в постоянном контакте с ведущими ВУЗами страны, реализуем специальные образовательные программы для школьников и студентов профильных вузов. Очень важно, что в Петербурге появилась площадка для талантливых ребят, готовых осваивать новые сферы. «Мегафон» будет оказывать поддержку Академии, первые совместные инициативы уже дали положительные результаты», — сказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона» Валентина Ватрак.