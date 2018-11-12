Российский рынок устройств печати за квартал вырос на 6,5% в штуках

Согласно результатам исследований компании IDC, в третьем квартале 2018 года российский рынок устройств печати вырос на 6,5% в штучном выражении и сократился на 1,2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период на российский рынок было поставлено 690 350 штук принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила C163,28 млн. Средняя цена устройства сократилась на 7,2% по сравнению с третьим кварталом 2017 г.

Рынок лазерной техники в третьем квартале 2018 г. вырос на 5,4% в штучном выражении и сократился на 2% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте монохромных устройств сократились поставки в штуках скоростной категории 21-30 стр/мин - на 29,9%, 45-69 стр/мин - на 1,1%, 91-150 стр/мин - на 14,6%. Поставки устройств в категориях 1-20 стр/мин выросли на 73,3%, 31-44 стр/мин – на 7,5%, 70-90 стр/мин - на 82,5%. В сегменте цветной техники сократились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин на 69.7%, 11-20 стр/мин – на 21,2%, а также 31-44 стр/мин – на 0,8%. Поставки устройств 21-30 стр/мин выросли на 62,5%, 45-69 стр/мин – 60,5%, 70-90 стр/мин – на 27,8%, от 91 стр/мин - на 12,5%.

Рынок струйной техники в третьем квартале 2018 г. показал рост как в штучном — на 8,7%, так и в денежном выражении — на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На положительные показатели повлияли поставки струйного оборудования всех ценовых категорий, кроме $200-300, снизившихся на 50,5%.

«В третьем квартале 2018 г. значительно сократились поставки оборудования в ряде категорий печатных устройств, основная причина – заметное падение курса рубля относительно доллара и евро в этот период. Рынок продолжает оставаться очень чувствительным к колебанию курса валюты, канал продаж ведет себя осторожно и резко сокращает закупки техники при появлении негативных тенденций курса рубля», — отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.