ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии

Awara IT и Mindcore, системные интеграторы, объявили о начале процесса объединения. С 1 декабря 2018 года компании будут оказывать услуги по ИТ-консалтингу для российских и иностранных клиентов под единым брендом Awara IT.

Компании более 10 лет внедряют Microsoft Dynamics в России и СНГ, и неоднократно участвовали в совместных проектах. Клиентам Awara IT и Mindcore предложат услуги и готовые продукты, которые поддержат отраслевую специфику и корпоративные требования заказчиков.

Партнеры планируют расширять присутствие на российском и международном рынках, а также усилить команду проверенными специалистами для выполнения масштабных проектов.

«Компания Mindcore давно была нашим надёжным партнёром и разделяла корпоративные ценности. Мы уверены, что в современных условиях партнерство станет более выгодным путем к успеху, чем конкуренция. Новый бренд Awara IT предложит клиентам компетенции двух системных интеграторов – локализацию ERP, автоматизацию МСФО, внедрение отраслевых решений», - отметил Александр Ермаков, партнер Awara IT.

Офисы Awara IT теперь работают в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Хельсинки, Риге, Барселоне и Берлине. Организационные вопросы, связанные с объединением, должны быть завершены до конца года.