«БАРС Груп» развивает лабораторию по подготовке «цифровых» педагогов

«БАРС Груп» выступила с предложением высшим учебным заведениям при поддержке Министерства образования регионов обучать студентов педагогических специальностей работе в информационных системах, предназначенных для управления образовательными организациями, на базе программного продукта «БАРС.Образование».

Обучение предполагает цикл лекций для включения их в учебные программы вузов в регионах, а также практические занятия на базе программного комплекса «БАРС.Образование» и его модулей «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Дополнительное образование».

«Важно обеспечить молодых педагогов, которые только приступают к работе в образовательной организации, возможностью легко ориентироваться в электронном обучении и многообразии цифрового контента. Это сократит время адаптации учителя и позволит ему быстрее приступить к работе над созданием индивидуальной образовательной траектории ученика», - отметил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Александр Полухин.

Система высшего и среднего профессионального образования уже начала работу в интересах подготовки и адаптации компетентных специалистов для цифровой экономики.

Лаборатория «БАРС Груп» работает в Казанском Федеральном Университете на базе Высшей школы ИТИС с 2013 года. Специалисты компании обучают студентов навыкам веб-разработки и аналитики, с которыми студенты смогут успешно реализоваться в профессии. Также в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве, в программу обучения студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова внедряются лекции о работе в медицинских информационных системах «БАРС.Здравоохранение», а также цикл лекций по работе с ЕГИСЗ.

Решения на базе «БАРС.Образование» уже внедрены и успешно функционируют в 25 субъектах Российской Федерации. Компания имеет большой опыт по созданию и внедрению информационных систем в отрасли образования: в портфеле решений компании есть все необходимые программные продукты для комплексного решения задач информатизации образования в регионе. В «БАРС Груп» накоплен значительный объем отраслевой экспертизы, что позволяет принимать активное участие в ключевых мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ и подведомственных ему организаций, в том числе в пилотировании новой модели цифровой образовательной среды.