Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей

Группа МТС объявила итоги работы в третьем квартале 2018 года. Выручка группы выросла на 11,7% в годовом выражении и достигла 128 миллиардов рублей, скорректированный показатель OIBDA составил 59,3 миллиарда рублей, показав рост на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты группы подкреплены устойчивыми показателями бизнеса в России вследствие оздоровления рынка и продолжающегося роста проникновения цифровых услуг во всех регионах присутствия.

В отчетном периоде существенно увеличились продажи устройств в розничной сети МТС, что связано с растущим спросом на дорогие смартфоны.

Применение новых стандартов МСФО оказало незначительное отрицательное влияние на выручку, в то же время Группа отразила положительный эффект в семь миллиардов рублей на скорректированную OIBDA Группы в результате применения новых стандартов.

Без учета влияния новых стандартов, скорректированный показатель OIBDA показал рост на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря сильным результатам в России и Украине. В то же время, на показатель негативно повлияли увеличение примерно на 40% ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного спектра, а также отмена внутрисетевого роуминга в сентябре.

Рентабельность группы за отчетный период выросла на 3,7 п.п., до 46,3 процента, динамика обусловлена применением новых стандартов отчетности МСФО. Без учета влияния новых стандартов, маржа скорректированной OIBDA в отчетном периоде продемонстрировала отрицательную динамику из-за высокой доли продаж смартфонов с низкой маржинальностью и вышеперечисленных факторов.

В Группа МТС приобрела 28,63 процента акций «МТС-Банк» и начала консолидировать результаты банка. Исключая влияние МТС Банка, выручка Группы МТС без учета эффекта новых стандартов МСФО выросла на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная OIBDA Группы - на 4,9 процента.

В отчетности за третий квартал 2018 года МТС отразила резерв в размере 55,8 миллиарда рублей в качестве потенциального обязательства в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки и Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, в отношении ранее осуществлявшейся деятельности МТС в Узбекистане. Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. В настоящий момент не может быть никакой уверенности в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования.

В результате отражения вышеуказанного резерва Группа завершила третий квартал 2018 года с чистым убытком в размере 37 миллиардов рублей. Без учета этого единовременного фактора, чистая прибыль Группы составила 18,7 миллиардов рублей.

Алексей Корня, президент и председатель Правления МТС, отметил: «Мы рады представить рынку сильные результаты третьего квартала, по итогам которого мы смогли продолжить позитивную динамику предыдущих периодов и продемонстрировать высокие операционные и финансовые результаты. Дополнительным фактором, который положительно повлиял на финансовые результаты, стала консолидация в отчетном периоде контрольного пакета акций МТС Банка. Выручка Группы увеличилась на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128 миллиардов рублей, скорректированная OIBDA выросла на 21,6 процента и достигла 59,3 миллиарда рублей с учетом влияния новых стандартов МСФО. Исключая влияние МТС Банка и новых стандартов МСФО, выручка Группы увеличилась на 8,7 процента, а скорректированная OIBDA – на 4,9 процента. МТС продолжает реализовывать стратегию цифровой трансформации бизнеса. Мы верим в развитие финансовых технологий и в потенциал запуска новых конвергентных продуктов на стыке ИТ, телекома и финансовых сервисов. Контроль над МТС Банком позволит ускорить вывод на рынок таких продуктов в рамках концепции развития телеком-банкинга. Также в третьем квартале МТС приобрела один из крупнейших центров обработки данных в России, что значительно укрепит наши позиции на быстрорастущем рынке облачных услуг. Мы приобрели долю в одном из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач Youdo, запустили образовательную платформу Smart University, также представили рынку digital-платформу «МТС Маркетолог». В 2018 году мы полностью выплатили дивиденды в размере 26 рублей на обыкновенную акцию в соответствии с нашей дивидендной политикой. Кроме того, в июле МТС запустила новую программу выкупа акций на 30 миллиардов рублей сроком на два года. Половина данной программы реализована. Несмотря на то, что мы прогнозируем в четвертом квартале усиление влияния некоторых негативных факторов на операционную эффективность Группы, таких как макроэкономическое состояние, конкурентная среда и регуляторные изменения, мы улучшили прогноз финансовых результатов по году и ожидаем рост выручки Группы в диапазоне четыре-шесть процентов. Мы также сохраняем прогноз роста показателя скорректированной OIBDA на два процента, без учета влияния новых стандартов отчетности МСФО».

В июле МТС приобрела через свою 100-процентную дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63 процента акций ПАО «МТС-Банк» за 8,27 миллиарда рублей у ПАО АФК «Система». В результате сделки доля МТС в капитале банка выросла до 55,24 процента с 26,61 процента. Сделка консолидирует бизнес МТС на российском рынке финтеха и упрощает операционное управление, позволяя быстрее выводить на рынок новые продукты, а также лучше использовать розничную сеть МТС для расширения охвата банка.

В сентябре МТС приобрела за 8,9 миллиарда рублей (с учетом долга) у группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино Московской области. Приобретенный ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах.

В сентябре МТС стала владельцем 13,7 процента акций компании Youdo Web Technologies Limited (Кипр), владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач Youdo.com. Стоимость сделки составила 12 миллионов долларов США (824 миллиона рублей). Онлайн-сервис Youdo является лидером на рынке объявлений и заявок на выполнение работ по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и другим услугам в сегментах С2С и В2В.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров 28 сентября, утверждены выплаты промежуточных дивидендов в размере 2,6 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (5,2 рубля на одну АДР), или в сумме 5,2 миллиарда рублей по итогам финансовых и операционных результатов деятельности компании за первое полугодие 2018 года.

В сентябре совет директоров МТС утвердил ряд назначений в топ-менеджменте группы: вице-президентом по цифровым бизнес-решениям назначен Валерий Шоржин; вице-президентом по закупкам и административным вопросам назначен Алексей Горячкин; упразднена позиция вице-президента МТС по финансовым технологиям; руководителем направления финансовых технологий в МТС назначен вице-президент по стратегии и развитию Александр Горбунов.

В октябре на должность директора по связям с инвесторами МТС назначена Полина Угрюмова.

2 июля МТС одобрила программу выкупа обыкновенных акций компании, в том числе в форме американских депозитарных расписок (АДР), на открытом рынке на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года, что включает средства, затраченные на приобретение акций компании у «Системы Финанс». Обратный выкуп реализуется через 100-процентную дочернюю компанию ООО «Бастион».

За отчетный период МТС привлекла новые кредиты от Банка ВТБ на общую сумму 75 миллиардов рублей.

В сентябре МТС выкупила облигации на сумму 8,9 миллиарда рублей по пут-опциону.

В третьем квартале 2018 года МТС реструктурировала кредитные линии в Сбербанке на общую сумму 110 миллиардов рублей, что позволило снизить процентные ставки и продлить срок погашения соответствующих кредитов.

В августе МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России. Клиенты получат доступ к IaaS, PaaS-сервисам и унифицированным средствам разработки приложений. Благодаря запуску Azure Stack в России в рамках облачного провайдера #CloudМТС клиенты могут создавать современные гибридные приложения с одновременным использованием мощностей локальных центров обработки данных (ЦОД) МТС и глобальной инфраструктуры Microsoft Azure.

МТС и Vodafone Group продлили соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное в 2008 году. Помимо предусмотренного ранее сотрудничества в сфере закупок, технологий и маркетинга, компании договорились о содействии Vodafone в цифровой трансформации бизнеса МТС, разработке и выводе на рынок инновационных технологий и продуктов МТС до конца 2020 года.

В октябре МТС и Сбербанк договорились о партнерстве в области поддержки и развития инновационных технологических проектов в России. В рамках партнерства корпоративный акселератор MTS StartUp Hub, совместно с акселератором Сбербанка и одним из крупнейших американских акселераторов — 500 Startups, отберёт перспективные стартапы и оценит потенциальные шансы команд на проведение пилотных проектов и получение контракта с одним из партнеров программы.

МТС и УК «Система Капитал» в июле запустили сервис «МТС Инвестиции» для широкого круга розничных инвесторов. Финансовый портфель включает четыре диверсифированных паевых инвестиционных фонда с возможностью выбора базовой валюты и получения рублевой или долларовой доходности.

В августе МТС установила в городе Иннополис первый в Татарстане терминал выдачи SIM-карт с функцией распознавания личности. Воспользоваться автоматом может любой гражданин России старше 18 лет.

В августе МТС вышла на рынок ИТ-аутсорсинга, предоставив корпоративным клиентам услуги системной интеграции, обслуживания сетевой инфраструктуры и ИТ-систем, управления бизнес-приложениями и другими внутренними сервисами клиентов. Компания задействует экспертизу дочернего системного интегратора «Энвижн Груп» и штат из более чем пяти тысяч ИТ-специалистов по всей стране. МТС гарантирует уровень обслуживания по соглашению об уровне сервиса (SLA). Продолжительность контракта может составлять от 1 до 5 лет.

В сентябре МТС вышла на рынок онлайн-образования и запустила платформу Smart University. Первым направлением Smart University стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку.

В июле МТС запустила тариф для разных типов IoT-устройств, который включает семь готовых решений, каждое из которых учитывает тип «умного» оборудования и отраслевые особенности бизнеса.

В сентябре МТС построила первую в России федеральную сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

В октябре МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей в 16 городах России. Новые SIM-карты открывают доступ к сети NB-IoT, которая позволяет бизнесу существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами: NB-IoT обеспечивает большую емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы подключенных устройств и низкую стоимость оборудования. Устройства с sim-картами NB-IoT могут работать без перебоев до 10 лет без дополнительной подзарядки батареи.

В августе МТС запустила тарифный план «Тарифище» с полностью безлимитным интернетом на территории России.