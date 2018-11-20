Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей

НТИ «Автонет» в рамках конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям выберет лучшие инновационные проекты в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте Фонда.

Российские новаторы могут получить гранты в размере до 20 млн рублей, отмечают организаторы конкурса.

Конкурс проводится в целях поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Жюри, состоящее из экспертов НТИ «Автонет», будет учитывать ориентацию НИОКР на приоритетные тематические направления: телематические транспортные и информационные системы, интеллектуальная городская мобильность, транспортно-логистические услуги.

Срок выполнения НИОКР составляет от о одного до двух лет. Средства гранта могут пойти на мероприятия в рамках выполнения НИОКР: зарплату, материалы, сырье, комплектующие и услуги соисполнителей.