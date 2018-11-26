Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170%

Tele2 объявил итоги проведения 23 ноября тринадцатой всероссийской акции «День открытых людей». Всего на работу в салоны связи, кол-центры и цифровые каналы обслуживания вышли более 2000 сотрудников компании, что более чем на 10% превышает число участников прошлой акции.

Тринадцатый «День открытых людей» прошел под слоганом «#МойЛюбимыйTele2». Как и в прошлой акции, Tele2 сделала акцент не на новых подключениях, а на удержании лидерства по показателям NPS и Consideration. Они демонстрируют готовность пользователей рекомендовать услуги оператора и подключиться к Tele2.

23 ноября сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Все они посетили тренинг «Мой любимый Tele2», где получили дополнительные знания о ценностях компании и навыках коммуникации с клиентами. В салонах, задействованных в акции, максимальный рост продаж превысил 170%.

Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но также решали их проблемы на горячей линии 611 в кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Саранск, Иркутск). Также на сложные вопросы о качестве связи отвечали инженеры технической дирекции Tele2. Еще одно новшество этого года: специалисты оператора общались с абонентами в цифровых каналах – мессенджерах WhatsApp и Viber.

Промоутеры попросили прохожих и абонентов оператора выразить свое мнение о компании с помощью стикер-смайлов. Клиенты могли наклеить на стенды-инсталляции у салонов связи оператора один из пяти стикеров: «#ДляМеня», «#Любимый», «#Простой», «#Прозрачный» или «#Быстрый». Оказалось, различные определения стали одинаково популярными у абонентов Tele2, и абсолютного фаворита голосование не выявило.

Впервые в акции приняли участие все салоны связи оператора. Это стало возможным благодаря сервису аудиовещания, доступному во всех монобрендовых точках компании. В день акции эфир вела популярная команда радиоведущих.

Традиционно во всероссийской акции принимали участие топ-менеджеры компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин общался с посетителями салона связи оператора в офисном парке ComCity. Он рассказал об услугах компании и ответил на вопросы клиентов в мессенджерах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин отправился в Саранск, где он поработал оператором кол-центра. Заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами Андрей Патока, директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко и директор по стратегическому планированию Светлана Скворцова дали интервью на сервисе аудиовещания оператора. Также на вопросы радиоведущих отвечали директор «Tele2 Ретейл» Денис Голещихин, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Роман Кананыхин и директор макрорегиона «Москва» Игорь Жижикин.