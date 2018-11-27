SMF поможет «Ростеху» с продвижением высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии

«Ростех» и Сингапурская федерация производителей (SMF) подписали соглашение, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии. Документ, разработанный при активном участии Российско-Сингапурского делового совета (РСДС), позволит более 3 тыс. компаний-членов SMF и более 700 предприятиям «Ростеха» расширить возможности сотрудничества и организации совместного производства.

Рынок контрактного производства ЕАЭС и АСЕАН приближается по объемам к $4,5 млрд с динамикой развития, превышающей темпы прироста производства. Юго-Восточная Азия – один из важнейших партнеров «Ростеха», с которым госкорпорация намерена расширять внешнеэкономические отношения.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве открывает новые горизонты для взаимовыгодного двустороннего трансфера технологий, а также обмена производственными, инжиниринговыми и исследовательскими компетенциями. Уверен, что в совокупности с другими инструментами и форматами сотрудничества и продвижения соглашение "Ростеха" с SMF приведет к качественным изменениям позиций наших предприятий как в Сингапуре, так и в Юго-Восточной Азии в целом», – отметил председатель РСДС, заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев.

Соглашение между «Ростехом» и SMF, помимо прочего, подразумевает использование инфраструктуры РСДС, в том числе Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов, созданного по инициативе Совета и при поддержке Госкорпорации на базе компании Progression Engineering (S) Pte Ltd, зарегистрированной в Республике Сингапур.

«Сегодня SMF является передовой федерацией, обслуживающей производственное сообщество, благодаря внедрению цифровой обработки данных, инновационной продуктивности, трансформации бизнеса и интернационализации в целях повышения конкурентоспособности своих компаний-членов. В последнее время мы стали активно развивать контакты с крупными партнерами на постсоветском пространстве. Несомненно, российский рынок представляет особый интерес для сингапурских партнеров, а крупнейшим промышленным объединением российских предприятий выступает государственная корпорация "Ростех". Уверен, что подписанное соглашение заложит прочный фундамент для расширения и укрепления сотрудничества между членами SMF и предприятиями «Ростеха», – сказал председатель Сингапурской федерации производителей Дуглас Фу.

«Ростех» продолжает реализацию масштабной программы продвижения высокотехнологичной продукции предприятий госкорпорации за рубежом в соответствии с утвержденной стратегией развития до 2025 г., основными целями которой являются рост рублевой выручки в среднем на 17% в год, увеличение доли гражданской продукции в выручке до 50%, а также повышение операционной эффективности и выход на быстрорастущие мировые рынки.