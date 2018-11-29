Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров

«Ростелеком» сообщил о том, что совет директоров компании дал рекомендации по промежуточным дивидендам по итогам 9 месяцев 2018 года, а также утвердил список кандидатов в новый совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА).

Совет директоров рекомендовал ВОСА направить на дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, выплатив их в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А компании в размере 2,5 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям компании в размере 2,5 рубля на одну акцию.

При этом совет директоров определил 13 января 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года.

Совет директоров также утвердил список кандидатов для голосования по выборам в новый совет директоров компании на ВОСА. В список включены следующие кандидаты: Аганбегян Рубен Абелович; Аузан Александр Александрович; Дмитриев Кирилл Александрович; Златопольский Антон Андреевич; Иванов Сергей Борисович; Никифоров Николай Анатольевич; Носков Константин Юрьевич; Осеевский Михаил Эдуардович; Полубояринов Михаил Игоревич; Семенов Вадим Викторович; Яковицкий Алексей Андреевич.

В соответствии с Уставом «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов.

22 ноября 2018 года (Протокол № 2 от 23 ноября 2018 года) комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров «Ростелеком» признал следующих кандидатов соответствующими критериям независимости согласно Кодексу корпоративного управления, одобренному советом директоров Банка России 21 марта 2014 года: Аганбегяна Рубена Абеловича, Аузана Александра Александровича, Семенова Вадима Викторовича.

ВОСА состоится 24 декабря 2018 года по адресу Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 2 ноября 2018 года.