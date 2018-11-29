Учебный центр ФОРС получил авторизацию на обучение работе с Astra Linux

Учебный центр (УЦ) ФОРС, входящий в группу компаний ФОРС, объявил о получении авторизации на обучение работе с операционной системой (ОС) Astra Linux.

Операционная система Astra Linux представляет собой единую платформу для всех типов устройств, содержащих авторские решения разработчиков и компоненты свободного программного обеспечения, что позволяет применять ее в качестве серверной платформы на рабочих местах пользователей, а также на мобильных устройствах и в специальной встраиваемой технике. Она соответствует стандартам и законам Российской Федерации для применения в системах с различным уровнем секретности. Имеет сертификаты Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России, а также включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи.

В статусе официального учебного центра вендора – компании «РусБИТех-Астра», УЦ ФОРС осуществляет подготовку по 3 видам курсов для системных администраторов и пользователей.

Начинающим и опытным системным администраторам предлагается пройти серию курсов с углубленной программой обучения, которая позволит освоить практические навыки администрирования ОС Astra Linux Special Edition (обеспечивает защиту информации вплоть до уровня «совершенно секретно»). Продолжительность этих курсов – от 2 до 10 дней.

Опытные администраторы системы могут расширить свои знания, окончив курс по основам управления подсистемой виртуализации «Астра Брест для Смоленск 1.6», а также по миграции с Microsoft Active Directory на Astra Linux Directory. Их продолжительность составляет 2 дня.

Специальный курс по Astra Linux 1.6 и входящему в нее офисному пакету разработан для конечных пользователей системы – как опытных, так и начинающих. Этим навыкам также можно обучиться за 2 дня.

Пройти обучение можно как очно, так и дистанционно. По окончании курса и прохождении тестовых заданий участники получают сертификаты вендора, теоретические материалы и результаты практических работ по выбранной ими программе.

«Получение авторизации от еще одного ведущего российского вендора – это большая честь для нас. Мы постоянно работаем над расширением списка наших курсов, ростом профессионализма преподавателей, качеством обучения. И если раньше наши курсы были рассчитаны исключительно на корпоративный рынок, то сегодня любой желающий может стать специалистом по Astra Linux, ведь полученные знания и навыки позволят не только работать в качестве пользователя, но и управлять комплексом средств защиты, осуществлять настройку и конфигурирование этой операционной системы и многое другое», – отметил Дмитрий Романов, директор Учебного центра ФОРС.