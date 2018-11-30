Аналитики «Яндекс.Денег»: россияне стали активнее платить налоги

Жители России платят налоги все более дисциплинированно. В 2017 г. на первое полугодие приходилось 35% платежей физических лиц, а в 2018 — уже 48%. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Денег», оценив платежи россиян в пользу ФНС на сайте и в приложении «Яндекс.Денег». Люди платили на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт. Учитывались данные за 11 месяцев 2018 г.

С января по ноябрь 2018 г. в целом по стране средний онлайн-платеж физических лиц по налогам составил 1,169 тыс. руб. Если смотреть по регионам, то больше всего этот показатель в Центральном федеральном округе — 1,537 тыс. руб. Заметный вклад в налоговую базу региона внесли москвичи, которые платили в среднем по 1,720 тыс. руб. А вот средний онлайн-платеж в Санкт-Петербурге оказался на 32% меньше, чем в Москве, — 1,231 тыс. руб. При этом Северо-Западный федеральный округ занял второе место среди регионов по среднему платежу физических лиц в пользу ФНС. На последней строчке в этом списке — Сибирский округ, жители которого платили в среднем по 658 руб.

Крайний срок уплаты налогов за предыдущий год в этом году наступает 3 декабря. Пользователи могут найти через «Яндекс.Деньги» свой налог по номеру квитанции или задолженность по ИНН. В этом году пик налоговых платежей на сервисе пришелся на четвертый квартал: 15% от всех платежей физических лиц было в октябре и 16% — в ноябре.

В январе — ноябре этого года мужчины уплачивали налоги чаще, чем женщины: 68% плательщиков против 32%. Около 35% платежей пришлось на россиян 25–34 лет, 28% — 35–44 лет, 18,6% — от 45–54 лет, 11% — от 55 лет, 6,3% — 18–24 лет.

Индивидуальные предприниматели обычно платят налоги каждый квартал, поэтому пики их платежей приходятся на март, июнь и сентябрь. В целом по стране средний онлайн-платеж бизнесменов по налогам в январе — ноябре 2018 г. составил 3,898 тыс. руб. Больше всего этот показатель в Москве — 4,2 тыс. руб.

В рейтинге регионов по средним платежам индивидуальных предпринимателей в пользу ФНС предсказуемо лидирует Центральный федеральный округ — с учетом Москвы и области. В нем бизнесмены платят в среднем по 4,096 тыс. руб. А вот остальные позиции в топе распределились менее очевидно. На втором месте оказался Урал — предприниматели из этого региона платят в среднем за раз 3,883 тыс. руб. Всего на пять рублей отстают от них бизнесмены из Дальневосточного округа — их средний платеж составил 3,878 тыс. руб. Северо-Западный регион оказался на предпоследнем месте в рейтинге (3,679 тыс. руб.), при этом предприниматели из Санкт-Петербурга платили государству чуть больше в среднем за раз (3,7 тыс. руб.). Последнюю позицию в списке регионов занял Северо-Кавказский федеральный округ, где средний платеж бизнесменов в пользу ФНС составил 3,426 тыс. руб.