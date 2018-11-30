Red Hat приобрела поставщика систем управления данными в гибридном облаке NooBaa

Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о покупке NooBaa, молодой компании-разработчика решений для управления хранилищами данных в гибридных и мультиоблачных средах. Технологии управления данными NooBaa расширят гибридное облачное предложение Red Hat и усилят позиции компании в сфере технологий для открытого гибридного облака.

По мнению аналитиков Gartner, «акцент в использовании облачных технологий на предприятиях сместился в сторону гибридных и мультиоблачных сред. К 2020 г. 75 % организаций перейдут на одну из двух этих моделей». Становясь де-факто стандартом для современных рабочих нагрузок, такие гетерогенные среды приводят к появлению в корпоративной ИТ-инфраструктуре не связанных друг с другом стеков хранения данных, что затрудняет управление и масштабирование облачных приложений.

Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент Red Hat и руководитель направления Storage and Hyperconverged Infrastructure, сказал: «Переносимость данных – это ключевой императив при создании и развертывании современных приложений в частных и мультиоблачных средах. Технологии NooBaa расширят портфель решений Red Hat и усилят нашу способность удовлетворять потребности разработчиков в сегодняшнем гибридном и мультиоблачном мире. Мы рады, что небольшая, но сплоченная и продвинутая команда NooBaa вошла в семью Red Hat и мы будем вместе работать на тем, чтобы Red Hat и дальше оставалась технологическим лидером в сфере открытого гибридного облака».

Компания NooBaa была создана в 2013 г. для решения задач повышения прозрачности и обеспечения управляемости при работе с неструктурированными данными в распределенных средах. NooBaa разработала платформу управления данными, которая вводит дополнительный уровень абстракции над имеющейся инфраструктурой хранения данных. Такой подход не только обеспечивает переносимость данных из одного облака в другое, но и позволяет управлять данными, которые распределено хранятся сразу в нескольких местах, таким образом, что для приложений они выглядят как обычный набор данных в одном хранилище.

Энрико Сигноретти (Enrico Signoretti), аналитик-исследователь в компании Gigaom, отметил: «Облачные объектные хранилища становятся все более востребованными в корпоративном секторе прежде всего за счет таких своих качеств, как: распределенность в глобальном масштабе; надежность хранения; непревзойденная масштабируемость, вплоть до экзабайт; а также совокупная экономическая эффективность. Эти решения легко внедрять, как и с использованием общедоступных облачных сервисов, так и на базе собственных мощностей. Доступ к данным в них осуществляется с помощью стандартных протоколов на основе HTTP, а сами данные можно читать и записывать с использованием практически любых устройств. Однако сделать данные в таких системах доступными для всех удаленных и локальных приложений и пользователей, а также обеспечить безопасность и малые задержки при использовании сразу нескольких облачных сред по-прежнему непросто. Это приводит к увеличению сложности приложений, росту затрат и ограничению свободы действий при реализации мультиоблачных стратегий».

Технологии NooBaa дополнят и расширят функционал гибридных облачных решений Red Hat, включая Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Container Storage и Red Hat Ceph Storage, и позволят предложить заказчику более мощные и интегрированные возможности по управлению приложениями, вычислительными ресурсами, хранилищами и данными в общедоступных и частных инфраструктурах