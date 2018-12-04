Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы

Samsung объявил о подписании соглашения с корпорацией «Российский учебник» с целью поддержки изучения литературы и русского языка и предоставления качественного ресурса для изучения произведений русских писателей с помощью мобильного приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» и интернет-проекта «Страна читающая». В рамках сотрудничества «Российский учебник» будет выступать в статусе Педагогического партнера проекта «Живые страницы», а Samsung станет цифровым партнером проекта «Страна читающая».

Компания Samsung и корпорация «Российский учебник» планируют вести совместную работу по нескольким направлениям. В их число вошли методическая и организационная поддержка учителей русского языка и литературы по использованию технологий на школьных уроках; разработка учебно-методических материалов и рекомендаций для педагогов, включая создание и наполнение проектов «Живые страницы» и «Страна Читающая» просветительскими материалами по литературе, а также расширение и дополнение контента для произведений школьной программы, доступных в проекте «Живые страницы». В частности, первое произведение в рамках сотрудничества – роман И.А. Гончарова «Обломов» – будет доступно в одном из ближайших обновлений «Живых страниц».

В рамках проектов «Живые страницы» и «Страна читающая» будут организованы социальные и образовательные конкурсы, вебинары и другие мероприятия. Партнеры также планируют совместно с писателем, автором учебников по литературе, ординарным профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским разработать серию видеуроков для проекта «Страна читающая» и методические рекомендации по использованию приложения «Живые страницы» на школьных занятиях по литературе.

«Поддержка и развитие читательской грамотности, интереса к чтению классической литературы требуют постоянного внимания на самом высоком уровне. И современные технологии, которые все более активно проникают в нашу жизнь, должны помогать педагогам и родителям в этом, взаимоувязывать культурные традиции и цифровую реальность. Мы обладаем всеми возможностями, чтобы сделать такие ресурсы доступными, легкими в обращении и интересными для пользователей. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем увеличить объем и обеспечить высокое качество контента как для учеников, так и для учителей русского языка и литературы, предъявляющих спрос на современные методики преподавания. Пользователям “Живых страниц” и “Страны читающей” в любое время будут доступны учебно-методические материалы и рекомендации по организации учебного процесса, онлайн-курсы повышения квалификации и вебинары, которые позволят разнообразить уроки литературы и русского языка, подойти к занятиям творчески и с увлечением погрузиться в мир классической литературы», – сказал генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин.

«Приложение “Живые страницы” полезно не только взрослым, перечитывающим любимые классические и современные романы, но и подросткам, изучающим шедевры русской литературы в школе. Наше партнерство с корпорацией “Российский учебник” и их проектом “Страна читающая” поможет в полной мере реализовать образовательный потенциал “Живых Страниц” и продемонстрировать школьникам новые грани произведений из программы по литературе, а учителям – новые возможности использования современных технологий на школьных уроках», – отметил Сергей Певнев, директор департамента корпоративных отношений штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

«Для нас подписание соглашения с корпорацией “Российский учебник” – очень важный новый этап, потому что люди, которые работают в учебных издательствах корпорации, профессионально понимают, как работать со школьной аудиторией. Для Samsung это выход на новый уровень и возможность использовать “Живые страницы” в школах в качестве профессионального инструмента. Благодаря сотрудничеству мы получим от коллег из “Российского учебника” выверенные методологические знания, а коллеги из “Российского учебника”, обращаясь к огромной аудитории учителей-словесников по всей стране, получают бесплатный цифровой ресурс для общения со школьниками и взаимодействия с ними. Это соглашение обогатит и проект “Живые страницы” и станет новым интересным направлением развития корпорации “Российский учебник”», – отметила куратор проекта «Живые страницы», журналист и телерадиоведущая Фекла Толстая.

«Живые страницы» – интерактивная энциклопедия, которая позволяет пользователям изучать классические произведения русской литературы в новом формате. Благодаря приложению читатели могут глубже погрузиться в сюжеты литературных произведений: тексты сопровождаются интерактивными элементами, инфографикой и новыми сценариями навигации, при помощи которой интересующий фрагмент можно найти за пару кликов. Пользователям приложения доступны такие разделы, как «Ход времени», «Судьбы», «Места», «Герои», «Игры в слова». «Ход времени» помогает читателю увидеть, как события, описанные в произведении, соотносятся с историческими реалиями, и проследить их хронологический порядок. Раздел «Судьбы» позволяет выделить главных героев и увидеть их взаимодействие с другими персонажами. Многочисленные комментарии к тексту помогают лучше понять произведение. Пользователи приложения также могут проверять знание редких слов с помощью сценария «Игры в слова».

Проект «Живые страницы» был запущен в июне 2015 г. совместно с экспертами Tolstoy Digital при поддержке школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и компании Abbyy. Проект представляет собой интерактивную энциклопедию, которая позволяет пользователям изучать классические произведения русской литературы в новом формате. Куратором проекта выступает журналист и телерадиоведущая Фекла Толстая. Компания Abbyy, платформа для создания мультимедийных гидов izi.travel, Издательство АСТ и Редакция Елены Шубиной являются партнерами проекта. На сегодняшний день в коллекцию «Живых Страниц» входят такие произведения русской литературы, как повесть «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, поэма «Мертвые души» Н. В. Гоголя, романы «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, а также современная литература: произведение лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», «Лавр» Евгения Водолазкина. Приложение доступно бесплатно в магазинах Google Play и Galaxy Apps для мобильных устройств на платформе Android.

Международный социальный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» о чтении художественной литературы, изучаемой в школе, является крупнейшим международным проектом по популяризации чтения в школьной среде: почти 40 стран и более 27 тыс. участников. Представляет собой образовательный ресурс с ежемесячными конкурсами чтецов. На сайте проекта страначитающая.рф представлена уникальная и самая большая видеотека вдохновляющих прочтений, а также полезные материалы по литературе и режиссуре, советы от современных поэтов и писателей, буктрейлеры и обзоры лучших книг.