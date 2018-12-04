Samsung, Газпромбанк и ЦРТ объявили о сотрудничестве в области цифровой трансформации и банковских технологий

Samsung Electronics, Газпромбанк и ГК ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации. Совместная деятельность компаний будет касаться разработки инновационных решений для финансового сегмента.

Со стороны Samsung Electronics документ подписал директор департамента цифровых мобильных технологий Александр Терехов, со стороны Газпромбанка – начальник департамента по управлению цифровыми активами Владимир Начев, со стороны ЦРТ – генеральный директор Дмитрий Дырмовский. Меморандум вступает в силу с 4 декабря 2018 г. и действует без ограничения сроков.

Сотрудничество будет направлено на совместные проекты в области цифровой трансформации бизнеса, которые подразумевают работу в следующих направлениях: предоставление мобильных устройств и специализированных решений Samsung и их адаптация к требованиям банка; взаимодействие в рамках разработки инновационных технологий для розничной торговли, участие сотрудников Газпромбанка в программах корпоративной лояльности Samsung. Также компании готовы реализовывать совместные образовательные инициативы и проекты по направлениям «интернет вещей», «умный банк» и «биометрические технологии». Кроме того, Samsung и ЦРТ договорились о совместной разработке решений для крупного бизнеса, построенного на продуктах двух компаний.

«Партнерство с одной из крупнейших финансовых организаций страны позволит использовать передовые разработки Samsung для преобразования различных областей деятельности банка с учетом новейших технологий. Более того, это станет важным шагом на пути российской банковской сферы к цифровому будущему», – отметил Александр Терехов.

«Подписанный сегодня меморандум, безусловно, свидетельствует об успешном начале долгосрочного сотрудничества между Газпромбанком и ведущей международной компанией, занимающей лидирующие позиции на рынке цифровых технологий. Для нас особенно важно и то, что это стратегическое взаимодействие осуществляется в контексте процесса трансформации, который проходит в банке в настоящее время. Уверен, что совместно с нашим партнером мы сможем решить стоящие перед нами задачи на уровне высокотехнологичного современного финансового института», – отметил Владимир Начев.

«Цифровая трансформация бизнеса сегодня невозможна без внедрения естественных интерфейсов, которые позволяют компьютерным системам видеть и узнавать, слышать и понимать пользователя, отвечать ему. Соглашение между ЦРТ, Samsung и Газпромбанком позволит вывести на рынок ряд интересных комплексных решений в этом сегменте», – сказал Дмитрий Дырмовский.