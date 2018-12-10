Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал приоритетные для одобрения Госдумой законопроекты

Наблюдательный совет «Цифровой экономики» (АНО) обсудил итоги законотворческой деятельности в рамках программы «Цифровая экономика РФ». В результате определён перечень ключевых законопроектов, скорейшее одобрение которых Госдумой бизнес считает приоритетным.

В работе Набсовета приняли участие представители Администрации Президента РФ, Правительства России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, обеих палат российского парламента и ведущих компаний цифровой экономики, которые входят в состав учредителей организации. Им был представлен пакет законопроектов, который нацелен на актуализацию Гражданского и Трудового кодексов, а также действующего законодательства об информации и защите данных, электронной подписи, электронном нотариате и ряде других мер, способствующих развитию цифровой экономики.

В число самых значимых проектов, вошли четыре законопроекта. Они направлены на определение цифровых прав, регулирование в сфере краудфандинга, внедрение нотариальных услуг онлайн, легализацию электронных сделок и смарт-контрактов. Регулирование сферы краудфандинга создаст новые способы осуществления инвестиций в бизнес-проекты через краудплатформы, обеспечит прозрачность этих процессов процессов и защиту прав участников сделок.

Законодательное оформление электронного делопроизводства в нотариате сократит для всех участников процесса затраты времени на удостоверение документов и сделок.

Внедрение электронных сделок позволит заключать договоры посредством обмена электронными сообщениями вместо бумажных документов. Легализация смарт-контрактов позволит внедрить в практику договоры, в которых исполнение существенных условий (например, график оплат) в автоматическом режиме контролируют и осуществляют компьютерные программы.

«По итогам обсуждения определён пакет наиболее приоритетных законопроектов. Те из них, которые касаются цифровых активов, краудфандинга, электронного нотариата и смарт-контрактов, важно принять в текущую осеннюю сессию или в самом начале весенней сессии 2019 года. Законопроекты об электронной подписи и электронном архиве также важны, и после оставшихся согласований планируется плотно работать с Госдумой, чтобы принять их в весеннюю сессию», – отметил председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», помощник президента России Андрей Белоусов.

Относительно регулирования электронного кадрового трудового документооборота, решение о внедрении которого пока не принято, представители бизнеса предложили организовать соответствующие пилотные проекты в рамках своих организаций. Инициатива была в целом поддержана представителями федеральных органов исполнительной власти и Правительства России.