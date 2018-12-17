Совет директоров «СКБ Контур» возглавит Дмитрий Мраморов

Дмитрий Мраморов возглавит совет директоров «СКБ Контур». Генеральным директором компании станет Евгений Филатов. Владимир Косульников, руководивший работой совета директоров с 1998 г., останется в компании в качестве консультанта. Изменения вступят в силу 21 января 2019 г.

Помимо работы в Совете директоров Дмитрий Мраморов в новой должности будет заниматься развитием структуры компании и инвестиционной деятельности, а также проектами в области образования.

Дмитрий Мраморов был генеральным директором «СКБ Контур» с 2009 г. За это время бизнес существенно вырос как в деньгах, так и по масштабу операций (выручка компании в 2009 г. — 1,8 млрд руб., в 2017 г. — 10,9 млрд). В продуктовом портфеле разработчика больше 30 сервисов для бухгалтерии и бизнеса, что позволяет компании ежегодно увеличивать продажи на 20-25%. «СКБ Контур» имеет представительства в 70 городах России, 7 офисов разработки, в компании трудится более 7000 сотрудников.

Евгений Филатов работает в «СКБ Контур» с 2004 г., начинал свою деятельность с руководства офисом подключений и поддержки «Контур.Экстерна». С 2007 г. возглавляет управление технической поддержки. Член совета директоров компании.