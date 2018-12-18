ГК «Нетрика» открыла компанию-интегратора для кадрового и образовательного рынков России

ГК «Нетрика» сообщила об открытии «Центра развития человеческого капитала» (ЦРЧК), интегратора процессов в сфере образования и трудовых отношений. Новая компания объединит в единую экосистему всех участников рынков образования и труда: работодателей, граждан, образовательные организации, кадровые агентства, службы занятости и органы государственной власти.

Основные направления деятельности ЦРЧК — оценка компетенций и профориентация, обучение и развитие, рекрутинг и трудоустройство, а также HR-консалтинг. По ряду направлений компания использует в работе цифровую платформу N3.Кадриум, разработанную ГК «Нетрика».

«Центр развития человеческого капитала» выстраивает партнерские отношения как с работодателями и соискателями, так и с заказчиками интеграционных процессов: образовательными организациями, службами занятости населения, федеральными и региональными кадровыми агентствами различных отраслевых направленностей. Работа с образовательными организациями, учебными комбинатами, коммерческими учебными центрами позволяет организовать переподготовку граждан, ориентируясь на адресные запросы по подбору программ дополнительного образования, повышения квалификации и развития требуемых компетенций. Партнерство с кадровыми агентствами позволяет максимально быстро, качественно и адресно реагировать на запросы работодателей, также быть эффективным помощником соискателям в поиске работы и трудоустройстве.

«В условиях цифровизации экономики спрос на компетенции в различных отраслях быстро меняется, появляются новые профессии. Эти изменения увеличивают дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Вузы понимают, что нужно актуализировать программы обучения под требования работодателей. Поэтому нужен экосистемный подход, когда интегратор объединяет разных участников рынка труда, модерирует их действия и помогает каждому из них наиболее эффективно решать свои задачи. Потребность в таком интеграторе существует уже сейчас, и в ближайшие годы он будет очень востребован на российском рынке», — подчеркивает председатель совета директоров и основатель «Нетрики» Артем Мошков.