Представительство Commvault в России и СНГ назначило нового директора

Commvault объявила о назначении Ивана Засохлина на должность регионального директора в России и СНГ. Андрей Вышлов, занимавший эту должность с сентября 2016 года, назначен на руководящую должность в регионе EMEA.

Иван Засохлин получил образование по специальности «Мировая Экономика» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Имеет более чем десятилетний опыт работы в международных ИТ-компаниях: Hewlett-Packard, Dell EMC, Commvault.

«Российский бизнес в 2018 году столкнулся с новыми вызовами – это прежде всего ужесточение требований со стороны регуляторов к компаниям, обрабатывающим персональные и критичные данные. Можно привести в пример федеральный закон N187, под который подпадают многие корпоративные заказчики, государственные банки, промышленные компании. Мы готовы предоставить клиентам инструменты Commvault, отвечающее на новые вызовы, и это станет одним из драйверов роста Commvault в следующем году – сказал Иван Засохлин. – Кроме того, я вижу задачу российского представительства Commvault в 2019 году в расширении нашего присутствия в регионах России. Для этого у нас есть как новое продуктовое решение с простой интеграцией – Commvault Hyperscale Appliance, так и новая партнерская программа, которая уже приносит свои результаты».

По словам Ивана, в 2019 году планируется расширение партнерской сети и повышение статусов уже существующих партнеров. На сегодняшний день Российский офис Commvault тесно сотрудничает с такими компаниями как: «Softline», «IBS Platformix», «КРОК», «Системный софт», «Инфосистемы Джет» и «Техносерв». За последний квартал 2018 года два новых партнера получили статус Commvault Premier Partner.

«Безусловно, моей главной задачей остается увеличение доли на российском рынке до уровня глобальных показателей компании. За последние два года Commvault продемонстрировал значительный рост в России, и мы планируем улучшить динамику, выйдя в 2019 году на рынок программно-аппаратных решений с продуктами серии Commvault Hyperscale Appliance», – говорит Иван Засохлин.

Иван присоединился к команде Commvault в 2014 года на должности руководителя отдела продаж и непосредственно отвечал за работу с клиентами в крупнейших отраслях: финансы, ритейл, промышленность, государственные компании. До 2014 года работал с ключевыми клиентами в компании Dell EMC.