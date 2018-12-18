Волгоградская компания «Директ проект» стала частью «Первого Бита»

Волгоградская Компания «Директ проект» вошла в состав международной ИТ-компании «Первый Бит», став ее вторым офисом в Волгограде. «Директ проект» ведёт бизнес в Волгограде с 1997 г.

Компания оказывает комплекс услуг по принципу одного окна: автоматизация всех видов учета, отраслевая автоматизация, подбор и настройка торгового оборудования, решение ИТ задач предприятия.

«Первый Бит» – ровесник компании «Директ проект», 95% деятельности которой сосредоточено на программах 1С. Идея слияния с другим бизнесом у её директора родилась достаточно давно.

По мнению руководителя макрорегиона компании Первый Бит Евгения Шустова, в ближайшее время рынок ИТ в Волгограде станет более консолидированным. «Объединённая компания обеспечит клиентам круглосуточную линию консультаций, собственные отраслевые решения и экспертизу ведущих специалистов», – отметил Шустов.

Офис в Волгограде стал 91 филиалом «Первого Бита». Теперь бизнес компании ведётся в 60 городах 6 стран мира – в России, Украине, Казахстане, ОАЭ, Канаде и Испании.