Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018»

РВК объявила о подведении итогов независимого исследования российского рынка венчурных инвестиций «Венчурный Барометр 2018». Основная цель исследования – изучение трендов, анализ основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников.

Барометр «измеряет температуру» рынка уже пятый год подряд, что позволяет сравнивать показатели текущего года со всеми предыдущими и рассматривать тренды в динамике. Всего было разослано более 150 приглашений. На вопросы анкеты ответили 88 участников опроса. Около половины респондентов (48%) – представители частных фондов, на втором месте по количеству ответивших – бизнес-ангелы (17%), далее следуют представители госфондов (14%).

Российский VC рынок становится серийным и меняет структуру. У 42% участников опроса под управлением находится более одного фонда. То есть, почти половина рынка – «серийные» инвесторы. Процесс запуска новых фондов заметно ускорился в текущем году: они появились под управлением у 30% респондентов. Это серьезный показатель зрелости индустрии, так как второй и последующие фонды можно открыть только в случае, если первый имеет обнадеживающие показатели эффективности вложений.

Случайные игроки уходят, а те, кто добился успеха, остаются всерьез и надолго. При этом на рынке происходят структурные изменения: доля фондов уменьшается, а доля тех участников, чья модель бизнеса не предполагает привлечения внешних средств, растет (ангелы, корпоративные фонды).

Российский венчурный рынок оживает после кризиса. Инвестиционная активность выросла вопреки прогнозам: более половины игроков (53%) подтвердили, что объемы их инвестиций в целом (без разбивки на отечественные и зарубежные проекты) увеличились. Количество проинвестированных проектов растет пропорционально (51%).

Судя по прогнозам, тренд продолжится: о планируемом расширении объемов вложений и количестве проектов в 2019 году заявили 74% и 71% респондентов соответственно.

Интегральный показатель инвестиционной активности вырос с нуля (2017) до четырех базисных пунктов из десяти (2018). Рынок явно настроен позитивно.

У инвесторов «бычьи» настроения. 87% из тех, кто увеличил свою инвестиционную активность в этом году, собираются сделать это и в следующем (уже относительно этого года). Такие планы подчеркивают «бычий» характер настроений у игроков, которые явно делают ставку на то, что инвестпригодных проектов станет больше. Но откуда они возьмутся – большой вопрос.

Никаких значимых изменений с точки зрения поддержки проектов ранних стадий не происходит. Скорее всего инвесторы будут наращивать инвестиционную активность через попытки вкладывать в международные проекты или за счет снижения требований к российским. В последнем случае они будут брать на себя больше рисков, а значит повышать вероятность убытков. Это минус для рынка.

Инвесторам тесно на локальном рынке. Несмотря на сложные отношения с западом, инвесторам тесно на локальном рынке. Об этом свидетельствует целый ряд показателей. Заметно подросли ожидания по отношению к западным компаниям как инвесторам в российские фонды (с 3% до 15%). А на третьем месте в этом рейтинге впервые оказались институциональные инвесторы азиатских и арабских стран (32%). При этом западные структуры – на втором месте в списке потенциальных стратегов для российских стартапов (49%). Усилился интерес к зарубежным проектам. Количество регионов для инвестирования выросло в 2018 году у 37% опрошенных, прогнозируют рост этого показателя в 2019 году – 45%.

Пока все эти показатели говорят скорее о намерениях, так как ни средневзвешенный процент зарубежных компаний в портфеле инвесторов, ни фактическая информация о вхождении иностранцев в капиталы российских фондов, ни де факто наблюдаемые выходы не свидетельствуют о том, что международный капитал в какой-либо форме играет значимую роль на российском венчурном рынке. Следующий год покажет, являются ли эти намерения началом тренда или несбыточными надеждами.

Выходов по-прежнему мало. У большинства опрошенных (59%) в 2018 году выходов из проектов не было, но достигнутый результат оправдывает прогнозы. С иллюзиями игроки расстались, но корректировать инвестиционные стратегии при этом особо не собираются. Самый стабильный элемент из всех показателей Барометра – это приоритетные для инвестирования стадии. Все хотят инвестировать в более зрелые и финансово устойчивые проекты притом, что стратегов на сделки такого масштаба в стране особо нет.

Де факто двигателями exit-активности являются отечественные стратеги. 63% ответов тех, кто выходил из проектов в 2018 году, говорят о том, что покупателями были российские компании или инвесторы поздних стадий.

Отраслевой консерватизм. Из года в год инвесторы упорно выводят финтех и искусственный интеллект/машинное обучение на первое место в списке самых привлекательных для инвестирования ниш, хотя бума инвестиций в этих сегментах не наблюдается.

Такую же стабильность игроки демонстрируют относительно «антилидеров». В ТОП-3 вошли те же сегменты, что и в прошлом году: e-commerce, AdTech и Blockchain.

Интересно, что в список приоритетов впервые за всю историю Барометра попали RetailTech (№9) и PropertyTech (№12), хотя сделок в последнем тоже пока не зафиксировано. При этом в ТОП 15 вернулись выбывшие из него еще в 2015 году логистика (в этой индустрии по-прежнему огромный потенциал для инноваций) и технологии для образования: этот сегмент однозначно стал блокбастером этого года, наделав много шума и уверенно заняв пятую строчку в рейтинге привлекательности.

Государство – помощник, а не коллега. В 2018 году российские институты развития набрали 17% в рейтинге приоритетных источников капитала для фондов в сравнении с 44% годом ранее. А российские госкомпании получили всего 11% голосов. Как на стратега на корпоративные фонды госкорпораций рассчитывает тоже только 17%. При этом большинство респондентов признают, что помощь государства рынку все-таки нужна, и видят его роль в том, чтобы строить необходимую для развития рынка инфраструктуру (58%), стимулировать выходы и развивать культуру покупки инноваций (52%), а также снижать налоги для участников индустрии (40%). Определенные ожидания игроки связывают с госкорпорациями: ответ «рост активности госкорпораций» вошел в ТОП-4 стимулов, которые способны придать российскому венчуру новое ускорение.

Очевидно, на текущий момент участники рынка в меньшей степени видят в государстве полноправного игрока и коллегу и в большей – помощника в создании необходимых для развития рынка условий.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, инициатор исследования, отметил: «Наиболее важной находкой Барометра в этом году стали «бычьи» настроения у инвесторов. Игроки рынка явно «засиделись» за годы кризиса и стремятся наращивать темпы инвестиционной активности. Это создает огромные возможности для технологических предпринимателей, так как инвестиционно пригодных проектов на рынке пока немного, а в некоторых сегментах рынка их нет вообще. Хочется надеется на то, что рост активности инвесторов совпадёт с появлением большего числа качественных проектов. На это стоит обратить внимание и институтам развития, фокус которых должен быть направлен на максимально возможное расширение воронки проектов, а рынок выведет наверх лучших сам».

Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, партнер исследования, сказал: «Из основных результатов исследования хотелось бы выделить дальнейшее укрепление оптимистичных настроений инвесторов, их планы по экспансии на азиатские рынки, успешный серийный опыт запуска фондов. Все это свидетельствует, что венчурный рынок становится все более зрелой и регуляторно комфортной средой, глубоко интегрированной в зоны экономического роста страны. Повышение прозрачности рынка – одна из важнейших задач РВК как института развития. И мы рады, что инвесторы, управляющие команды, институты развития и регуляторы в лице Барометра получают еще один инструмент выявления и анализа изменений, происходящих в российском венчуре».

РВК – единственный в России фонд фондов с мандатом развития национального венчурного рынка. С участием капитала РВК создано 26 фондов совокупным размером 41,8 млрд руб., профинансировано 225 портфельных компаний. РВК обладает 10-летним опытом создания и управления венчурными фондами совместно с соинвесторами в различных отраслях и на различных стадиях инвестиционного цикла: от ранних стадий до pre-IPO.

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