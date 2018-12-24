Промсвязьбанк занял 85% рынка рефинансирования военной ипотеки

На долю Промсвязьбанка приходится около 85% от общего объема кредитов, предоставленных на рефинансирование военной ипотеки. Об этом свидетельствуют данные ФГКУ «Росвоенипотека» на конец 2018 г. В 2018 г. объем выдач Промсвязьбанком жилищных кредитов военнослужащим составил более 5 млрд руб., при этом до 98% объема составляют ссуды на рефинансирование.

За полгода по объему выданных ипотечных кредитов, как новых, так и ипотеки, Промсвязьбанк занял второе место среди российских банков. Процентная ставка по программам «Военной ипотеки» в Промсвязьбанке составляет 8,9% годовых, первоначальный взнос — от 10%. На 2019 г. ПСБ планирует создание технологического функционала по оформлению и выдаче ипотеки без посещения банка, начиная от заявки и заканчивая регистрацией приобретенной недвижимости в Росреестре.

Возможность направления средств целевого жилищного займа на погашение кредита, предоставленного на рефинансирование военной ипотеки, появилась у военнослужащих в начале 2018 г. В ноябре 2018 г. постановлением Правительства России были утверждены правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также их погашения. Они закрепили возможность предоставления военнослужащим-участникам НИС целевого жилищного займа для рефинансирования ранее полученного кредита на приобретение жилья. Всего, по данным «Росвоенипотеки», программой воспользовались более 7200 военнослужащих.

Совокупный ипотечный портфель Промсвязьбанка по итогам 2018 г. прогнозно превысит 43 млрд руб., при этом порядка 60% портфеля составляют кредиты, выданные на покупку жилья на вторичном рынке. В 2018 г. выдачи ипотеки Промсвязьбанком составили 24,4 млрд руб., более 60% — вторичный рынок. Средний кредит по портфелю ПСБ в 2018 г. составил порядка 2,33 млн руб., при этом на вторичном рынке — 2,06 млн руб., на первичном — 2,89 млн руб.