«Ростелеком» объявил итоги внеочередного общего собрания акционеров

ПАО «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил итоги внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 24 декабря 2018 г.

Акционеры утвердили выплату промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А компании в размере 2,5 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям компании в размере 2,5 руб. на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 г.: 13 января 2019 г.

Акционеры избрали следующий состав совета директоров компании:

Рубен Аганбегян; Александр Аузан; Кирилл Дмитриев; Антон Златопольский; Сергей Иванов; Николай Никифоров; Константин Носков; Михаил Осеевский; Михаил Полубояринов; Вадим Семенов; Алексей Яковицкий.



В соответствии с Уставом «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов.