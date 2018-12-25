Tele2 переходит на налоговый мониторинг

Tele2 объявила о присоединении к системе налогового мониторинга с 1 января 2019 года. Переход на новую форму взаимодействия с ФНС сократит объем налоговых проверок в три раза и позволит снизить объем предоставляемых в контролирующий орган документов в десять раз.

Tele2 переходит на налоговый онлайн-мониторинг с 1 января 2019 года. Оператор присоединяется к 43 компаниям, которые уже внедрили новую систему и совместно обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие: система обеспечивает удаленный доступ к информационным платформам налогоплательщика и его налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговой службе позволяет оперативно согласовывать подходы к налогообложению и консультироваться о совершенных и планируемых сделках.

Новая система контроля позволяет проверять только те операции, которые потенциально могут быть рискованными. Также формат позволит снизить количество налоговых споров и повысить вероятность досудебного урегулирования вопросов.

В рамках перехода на налоговый мониторинг Tele2 внедряет единую платформу «Витрина данных» – учетную запись с удаленным доступом к данным оператора для сотрудников налоговой службы. Представители инспекции в режиме онлайн смогут просмотреть налоговую отчетность и образцы первичных документов компании. В личном кабинете «Витрины данных» налогоплательщик будет получать запросы от контролирующего органа о разъяснении показателей налоговой отчетности и оперативно отвечать на них. Новый формат взаимодействия поможет Tele2 оптимизировать затраты на налоговое администрирование и снизить количество запросов контролирующего органа.

Николай Суриков, финансовый директор Tele2, отметил: «Вступление в режим налогового мониторинга позволит Tele2 не только повысить качество налогового администрирования, но и упростить процессы, связанные с контролем налоговой отчетности. Это новый этап сотрудничества с налоговой службой, отвечающий мировым тенденциям по совершенствованию формата налогового контроля. Открытое взаимодействие, предусмотренное мониторингом, способствует укреплению взаимного доверия между проверяющим органом и налогоплательщиком. Мы ценим возможность вести диалог с налоговой службой в новом формате и уверены, что он повысит эффективность сотрудничества с контролирующими органами».