Бизнес-инкубатор «Лаборатории Касперского» подвел итоги Kaspersky Start Russia

Бизнес-инкубатор «Лаборатории Касперского» подвел итоги конкурса Kaspersky Start Russia, в ходе которого участникам предлагалось спрогнозировать появление реальных угроз в ближайшем будущем и по итогам этих прогнозов предложить защитные решения, устраняющие или минимизирующие потенциальные опасности. Три победителя разделили призовой фонд — один миллион рублей, и получили возможность продолжить работу над проектами в инкубаторе «Лаборатории Касперского».

Конкурс стартовал в ноябре 2018 года. За месяц было подано 188 заявок. Эксперты инкубатора отобрали 60 интересных идей, из которых во второй этап прошли 27 наиболее перспективных. Участникам предстояло доработать проекты с учётом пожеланий экспертов менее чем за месяц, чтобы пройти третий этап и попасть в финал. В итоге на финишную прямую вышли 11 лучших идей, из которых жюри выбрало трёх победителей.

Первое место занял проект Scabra, автор которого Мария Князева — лингвист, психолог и преподаватель из Калининграда. Scabra — это виртуальный друг ребёнка на основе искусственного интеллекта, который будет «приглядывать» за ним в сети. Потребность в услугах такого помощника возникнет у родителей в перспективе 10-15 лет, когда 90% всех коммуникаций будут происходить онлайн. Scabra будет общается с ребёнком, проявляя эмпатию, и будет чувствовать его настроение. Выстраивать беседу этот виртуальный друг сможет на основе текущих запросов и просмотренного контента. Кроме того, Scabra займётся лингвистическим анализом письменной речи, на основе которого сформирует психологический портрет своего подопечного. При возникновении кризиса поддержит ребенка как профессиональный психолог, выстраивающий эффективный диалог, а также проинформирует родителей в случае появления опасностей — всплеска агрессии, деструктивных запросов, нетипичных коммуникаций или резкого изменения настроения.

Второе место занял проект студента НИЯУ МИФИ Булата Айтбаева «Бот-мошенник». В ближайшем будущем делегирование повседневных задач виртуальным помощникам станет привычной практикой. Ведь технологии искусственного интеллекта позволяют ботам справляться с бронью столов в ресторане, назначением встреч, организацией отдыха и командировок, что заметно увеличивает производительность человеческого труда.

Виртуальные помощники будут аккумулировать ценную персональную информацию, представляющую большой интерес для киберпреступников, которые со своей стороны тоже автоматизируют и масштабируют сценарии атак (особенно сложных, с применением элементов социальной инженерии). Таким образом, на взлом сервисных ассистентов будут брошены «армии» ботов-мошенников, способные общаться с людьми (или их ассистентами), копировать их стиль общения, факты из жизни их семей, сферы интересов, расписание работы, иную личную или конфиденциальную информацию. Теперь атаковать можно не штуками, а десятками, сотнями, тысячами ботов по уникальному сценарию, подобранному под каждого из нас. Мы вступаем в эру плохих и хороших персональных ассистентов.

Третье место занял проект конструктора аппаратных средств защиты информации Владимира Смирнова – «Физически неклонируемые функции» (ФНФ). Это решение будет востребовано на стремительно развивающемся рынке AR/VR и AI-cистем, где важную роль будут играть надёжные системы идентификации, помогающие отличить реального человека от злоумышленника или бота. Владимир обратил внимание на слабые места современных биометрических систем идентификации, из-за которых их можно взломать, и предложил решение в виде производства специальных интегральных микросхем. Создать физическую копию или математическую модель такой микросхемы невозможно, при этом в случае компрометации она может быть легко заменена другой.

«Мы ценим людей, которые не сдаются и воспитывают в себе лидерские качества. Они точно пригодятся в работе. Мы считаем, что нельзя растрачивать впустую запал и запас знаний. И если есть желание работать с рынком будущего, стоит как можно скорее сформулировать несколько бизнес-гипотез, оценить их с финансовой точки зрения и проверить. В нашем конкурсе мы старались обнаружить проблемы будущего, которые с большой вероятностью возникнут в ходе развития современных технологий – например, риски, связанные с виртуальной реальностью, автоматизированными помощниками и в целом «умным» окружением человека. Кроме того, благодаря Kaspersky Start Russia мы нашли именно тех людей, которых ждём в нашем инкубаторе, чтобы помогать им создавать новые качественные и востребованные в перспективе продукты», – отметил Вартан Минасян, руководитель направления по инвестициям и инновациям «Лаборатории Касперского».