Сбербанк и «Ростелеком» нарастили капитал СП «Телеком-5» до 10,4 млрд рублей

Сбербанк и «Ростелеком» на паритетных правах подписали соглашение об очередном увеличении капитала субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия «Телеком-5» до 10,4 млрд рублей. Сделка организована при участии «Сбербанк Инвестиции» (100% дочерняя компания Сбербанка). Сбербанк и «Ростелеком» вносят дополнительно по 800 млн рублей в совместное предприятие, сохраняя в нем пятидесятипроцентное участие.

Средства направлены на приобретение у «Ростелекома» пяти объектов недвижимости общей площадью свыше 26 тыс. кв. м в Москве, Ярославле и Ростове-на-Дону с целью дальнейшего раскрытия их инвестиционного и девелоперского потенциала.

Совместное предприятие (СП) создано в декабре 2016 года, когда были приобретены первые объекты недвижимости, а в декабре 2017 года было принято решение увеличить капитал компании и расширить портфель недвижимости.

17 декабря 2018 года в рамках реализации инвестиционного и девелоперского потенциала объектов СП завершило сделку по продаже комплекса зданий на ул. Большая Морская в Санкт-Петербурге с группой компаний «Империя».