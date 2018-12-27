«Инфосистемы Джет» показала 250 госслужащим цифровую трансформацию изнутри

Компания «Инфосистемы Джет» приняла участие в создании и проведении программы Chief Digital Transformation Officer (CDTO) для чиновников, ответственных за развитие нацпроекта «Цифровая экономика». На занятиях слушатели получили знания, которые помогут им в борьбе с ограничениями роста технологий в России, а также обеспечат продуктивный диалог представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Курс реализуют Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС совместно с Центром стратегических разработок с целью обучения госслужащих практикам и технологиям цифровой трансформации и работы с данными, а также гибкой адаптации действий и инициатив под потребности бизнеса и гражданского общества. На серии лекций и мастер-классов при поддержке визионеров «Инфосистемы Джет» новые CDTO изучили особенности внедрения систем искусственного интеллекта, управление инновационными изменениями, а также разобрали методологию построения «конвейера» экономически эффективных AI / ML инициатив (проектов) и ключевые препятствия на этом пути.

«Нашими слушателями были госслужащие: от заместителей федеральных министров до руководителей отделов региональных органов исполнительной власти. Важно, что курс создаст общее, межотраслевое понимание целей и процессов цифровой трансформации», — сказала научный руководитель курса CDTO Мария Шклярук.

По итогам обучения слушатели получили реальный опыт работы с успешными кейсами преобразований, с помощью которых они смогут поддерживать национальную программу «Цифровая экономика» практически и методически.

«Мы делимся реальным опытом трансформации и эффективных инноваций, который был накоплен нами в доверенном партнерстве с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, такими как «Тинькофф», «М.Видео», НСПК, «ВымпелКом»», — отметил директор по разработке и внедрению программного обеспечения компании «Инфосистемы Джет» Владимир Молодых.

Курс признан успешным, и в следующем году планируются запуски для 800 новых участников.