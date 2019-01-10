Бывший гендиректор «Яндекс ОФД» стал советником гендиректора «Первого ОФД»

«Первый ОФД» объявил о том, что в январе 2019 года руководством компании было принято решение о назначении Леонида Шныря советником генерального директора.

Леонид Шныр известен в ИТ и бизнес-кругах России как профессионал высочайшего уровня. Среди проектов – «Яндекс.Карты», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Пробки» и другие интернет сервисы Яндекса. Последние 2,5 года Леонид возглавлял «Яндекс ОФД».

Топ-менеджмент компании считает, что Леонид Шныр в качестве советника генерального директора, сможет грамотно и профессионально выработать линию развития новых продуктов и сервисов компании, раскрыть и реализовать потенциал, заложенный в уже существующих продуктах, а также вывести бизнес компании на принципиально новый уровень.