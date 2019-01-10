МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС, объявила о назначении на должность члена правления – директора по управлению персоналом Андрея Гурленова.

До назначения в МГТС Андрей Гурленов проработал 13 лет в сфере телекоммуникаций сначала на инженерных должностях, а потом в управлении персоналом в российских и международных компаниях. Кроме телекоммуникаций работал в машиностроении и радиотехнической промышленности. В HR-направлении Андрей Гурленов проработал 16 лет и имеет успешный опыт построения систем развития и продвижения сотрудников, мотивации персонала, рационализации процессов и ресурсов.

«Мы рады, что к нашей команде присоединился руководитель c технической экспертизой и успешным опытом управления персоналом в высокотехнологических компаниях. Андрею предстоит решать задачи, связанные с трансформацией МГТС из телеком-оператора в цифрового сервис-провайдера, в первую очередь – укрепление HR-бренда МГТС для привлечения лучших сотрудников с рынка цифровых технологий», – отметил генеральный директор МГТС Павел Кузнецов.

Андрей Гурленов родился в 1979 г. в Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч–Бруевича по специальности «Сети связи и системы коммутации», имеет степень МВА Московской бизнес-школы МИРБИС.

До 2002 г. работал инженером в различных телекоммуникационных компаниях, включая МТС в Санкт-Петербурге. Далее занимался развитием персонала в центре обучения Ericsson, занимал различные руководящие позиции в телеком-компаниях «Вымпелком», Yota Group и Kcell. Отвечал за управление персоналом на строящейся АЭС «Аккую» и в машиностроительном дивизионе ГК «Росатом». До назначения в МГТС работал на должности члена правления – заместителя генерального директора по работе с персоналом АО «РТИ». С января 2019 г. – член правления – директор по управлению персоналом МГТС.