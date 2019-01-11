GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро

По данным исследовательской компании GfK, в 2018 г. продажи на глобальном рынке бытовой техники и электроники впервые превысили отметку в 1,1 трлн евро

Это на 4% больше, чем годом ранее. Продажи выросли в сегментах телекоммуникаций (+7%), малой бытовой техники (+7%), потребительской электроники/фото (+6%) и ИТ/офисном оборудовании (+1%). В сегменте крупной бытовой техники продажи снизились на 1%.

В 2019 г. GfK прогнозирует 2% рост продаж на глобальном рынке бытовой техники и электроники, до уровня 1,03 триллиона евро.

С долей продаж в 42% Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает удерживать позиции крупнейшего рынка для бытовой техники и электроники в 2018 году, следом идет Европа (25%), Северная Америка (20%), Латинская Америка (7%) и регион Ближнего Востока/Турции/Африки (6%).

Маркус Кик (Markus Kick), ведущий эксперт GfK по рынку бытовой техники и электроники, сказал: «Глобальный рынок бытовой техники и электроники впервые достиг отметки в 1 трлн евро в 2018 г. Это знаковый рубеж как для ритейлеров, так и для производителей. Наиболее значительный вклад в рост продаж внесли индустрии телекоммуникаций, малой бытовой техники и потребительской электроники. Почти во всех сегментах мы наблюдаем тенденцию к росту спроса на премиальные товары, кроме того, покупатели придают все большее значение таким аспектам как подключение к интернету (connectivity) и удобство использования. В 2019 г. GfK ожидает продолжения роста глобального рынка, продажи увеличатся на 2%».

С долей продаж 44% и объемом около 440 млрд. евро телекоммуникации стали самым крупным сегментом рынка бытовой техники и электроники в 2018 г. Потребители сегодня все чаще делают выбор в пользу устройств премиум-класса, особенно это касается смартфонов – в этом сегменте глобальные продажи выросли на 7%. В то же время, с точки зрения объемов продаж рынок остается скорее стабильным.

За исключением Латинской Америки (-5%), продажи в телеком-секторе в 2018 г. росли во всем мире, и особенно в Европе (+14%) и Северной Америке (+12%). Тем не менее, GfK не ожидает дальнейшего роста продаж в 2019 г., скорее, речь будет идти о стабильном развитии рынка на тех же уровнях, что и в прошлом году.

Крупная бытовая техника – по-прежнему второй по величине сегмент рынка БТиЭ в 2018 г., продажи здесь составили около 177 млрд евро, хотя и произошло небольшое однопроцентное снижение. В целом на крупную бытовую технику, такую как холодильники, микроволновки, стиральные или посудомоечные машины в прошлом году пришлось около 17% продаж рынка БТиЭ.

Среди главных потребительских запросов сейчас – многофункциональные устройства и их подключаемость, т.е. возможность связывать различные устройства в сеть и управлять ими с помощью, например, смартфона.

Рост в прошлом году демонстрировали рынки Латинской Америки (+6%), Европы (+3%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (+2%). По прогнозам GfK, в 2019 г. продолжится глобальный рост КБТ, продажи увеличатся на 6%, что более чем компенсирует прошлогоднее снижение.

В 2018 г. потребители во всем мире потратили порядка 157 млрд евро на компьютерные товары и офисные устройства, включая расходники, – почти столько же, сколько и годом ранее. В сегменте компьютерной техники и периферии сейчас наблюдается рост спроса на высокопроизводительные устройства, особенно это касается игровых ПК и ноутбуков. Спрос в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе немного вырос в 2018 г., однако в Европе продажи стагнировали, а в США, странах Ближнего Востока/Турции и Африки они показали негативную динамику, что практически нивелировало позитивный эффект от роста спроса на компьютерные товары в Азии.

В секторе офисного оборудования и расходников наблюдалась позитивная динамика. Глобальные продажи выросли на 3% и составили порядка 16 млрд евро. И здесь также источником роста стал Азиатский регион и, в частности, Китай. Однако в 2019 г. рассчитывать на позитивную динамику продаж в целом по сегменту ИТ/офис вряд ли стоит. По оценкам GfK, оборот сегмента может снизиться примерно на 3%.

Глобальные продажи в сегменте потребительской электроники и фото выросли в 2018 г. примерно на 6% и составили 153 млрд евро. Доля сегмента составила около 15% продаж на рынке БТиЭ.

Подобно другим сегментам, в потребительской электронике также наблюдается повышение спроса на более премиальные товары. Значительно выросли продажи телевизоров класса high-end с экранами 50 дюймов и больше. В премиум-сегменте продолжается рост популярности OLED TV. Значительный вклад в рост аудиорынка внесли наушники и портативные Bluetooth-колонки. Особенно позитивно выглядят продажи развлекательных устройств в Латинской Америке (+24%). Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке подросли в среднем на 4-5%.

В сегменте фото по-прежнему сохраняется негативный тренд – продажи в 2018 г/ ниже прошлогодних на 5%. Оборот глобального рынка фотокамер и аксессуаров в прошлом году составил 15 млрд евро. При этом можно говорить о позитивных трендах продаж для продвинутых фотокамер. В 2019 г. GfK ожидает снижение темпов роста в сегменте потребительской электроники и фото, тем не менее, рост все же составит около 4%.

Продажи малой бытовой техники (МБТ) достигли 86 млрд евро в 2018 г. Это результат заметного роста в 7%. Основной вклад в рост рынка сделал Китай, благодаря которому Азиатско-Тихоокеанский регион вырвался в лидеры с динамикой в 13%. В Латинской Америке, регионе Ближний Восток /Турция /Африка, продажи выросли на 10%, чуть меньше динамика сегмента в Европе – 7%. Снижение оборотов произошло только в Северной Америке, на 2%.

Потребители продолжают делать ставку на удобство. В частности, в прошлом году большой интерес покупателей вызвали такие устройства, как, например, ручные пылесосы на аккумуляторных батареях (Battery-powered handheld vacuum cleaners). Эксперты GfK также отмечают, что в 2019 г. на рынке малой бытовой техники будет усиливаться такой тренд как аптрейдинг, что может привести к ускорению роста продаж в следующем году – до 8%.

За 11 месяцев 2018 г. денежный оборот российского рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) вырос на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 г. Рост спроса превысил 5% (в шт.), а средняя цена покупки была уже на 11% выше прошлогодней.

«Развитие российского рынка БТиЭ в России стало столь успешным благодаря тому, что потребители активно покупали технику, особенно во второй половине года, ожидая роста цен из-за нестабильного курса рубля», – отметила Наталья Моржова, заместитель директора отдела исследований промышленных товаров GfK Rus.

Сектор телекоммуникации опережает все другие по темпам прироста рублевого оборота (22%), сразу за ним идет сектор компьютерной техники (20%) и малой бытовой (17%). Источники роста тем не менее очень отличаются.

«В то время как основная причина роста сектора телекоммуникации – продажи моделей из дорогих сегментов в крупнейших городах России, в компьютерной технике основными факторами роста стали высокоскоростные ноутбуки, игровые модели и связанный с этим спрос на игровые мониторы, клавиатуры. В малой и крупной бытовой технике сработала комбинация нескольких факторов. Сказывается и количество выданных ипотечных кредитов за последние три года, которые трансформируются в новые квартиры, а значит и в потребность в бытовой технике. Также есть интерес к современным и премиальным форматам техники, где появляется все больше предложений по более доступным ценам. В малой бытовой технике потребители активно покупают товары для красоты и здоровья – от универсальных наборов для стрижки и бритья до специальных приборов по уходу за полостью рта. Растет спрос на суперсовременные устройства, дающие большее удобство и больше возможностей по выполнению рутинных домашних обязанностей, такие как парогенераторы, роботы-пылесосы», – сказала Наталья Моржова.

Оборот сектора аудио – видео товаров в России вырос на 12%, чему неплохо способствовал Чемпионат мира по футболу в России 2018, вызвавший рост продаж ТВ. Спрос на аудиотовары после некоторого застоя также оживился под влиянием совместной активности индустрии и ритейла.