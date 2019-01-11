Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia сообщила о назначении Михаила Нечаева, ранее возглавлявшего ADV Digital, на должность генерального директора People & Screens. Учредитель агентства Андрей Чернышов перешел на позицию президента и члена совета директоров People & Screens, и продолжит курировать вопросы стратегического развития бизнеса People & Screens и Dentsu Aegis Network Russia в качестве вице-президента группы.

Михаил усилит управленческую команду People & Screens в связи с расширением бизнеса и амбициозными планами развития агентства, требующими соответствующих изменений в менеджменте. С момента своего основания в 2016 г. агентство приобрело таких клиентов как Avito, IVI, «Утконос», «Литрес», Министерство связи и массовых коммуникаций (Госуслуги.ру), «Всеинструменты» и других, и стало одним из лидеров рынка в работе с рекламодателями из категории «Онлайн-бизнесы». В октябре 2017 г. агентство People & Screens стало частью группы Dentsu Aegis Network, подписав соглашение о создании совместного предприятия c сетью. Новый генеральный директор возьмет на себя операционное управление, контроль реализации стратегических задач, развитие клиентского сервиса, а также продуктовой линейки компании.

Михаил работает в агентском бизнесе с 2007 г. в группе ADV, где в 2015 г. он объединил цифровые активы в рамках ADV Digital. В качестве управляющего директора новой структуры Михаил отвечал за развитие прямых контрактов в области цифровых медиа и креатива. За три года клиентский лист группы пополнился такими рекламодателями, как «Спортмастер», «Боржоми», Philip Morris, Unilever и другими.

Андрей Чернышов, президент People & Screens, сказал: «Создавая People & Screens, мы сделали ставку на то, что онлайн-бизнесы станут одними из крупнейших рекламодателей российского рынка. И при этом, подход, принятый ими в digital performance – с сильной аналитикой и ROI-оптимизацией медиа закупок, потребуется им во всех медиа – от мобильной до телевизионной рекламы, а затем станет востребован и другими категориями рекламодателей. Свидетельством тому, что total performance модель агентства востребована рынком является тот факт, что в 2018 г. мы удвоили оборот, которым управляет агентство, и такие же планы ставим на 2019 г. Уверен, что успешный управленческий опыт и медиа экспертиза Михаила помогут в эффективной реализации нашей бизнес-стратегии».

Михаил Нечаев, генеральный директор People & Screens, отметил: «Я рад стать частью команды агентства с уникальным для сегодняшнего рынка подходом total performance, которое под управлением Андрея из амбициозного стартапа превратилось в устойчивый бизнес с огромным потенциалом. Запрос рекламодателей на омниканальность продолжает стимулировать дальнейшее развитие сервисных продуктов, учитывающих performance KPI на всех экранах и во всех средах – mobile, digital, offline. Уверен, вместе с командой People & Screens мы продолжим расширять продуктовую линейку передовыми решениями».

Новый генеральный директор агентства People & Screens Михаил Нечаев

Михаил Нечаев окончил социологический факультет МГУ. С 2007 г. Михаил работал в ADV, где в 2012 г. открыл и возглавил агентство Havas Digital, а в 2015 г. объединил все digital-агентства группы в ADV Digital для развития прямого бизнеса в области цифровых медиа и креативе. За три года в результате серии побед агентство получило множество контрактов, таких как «Спортмастер», «Боржоми», Philip Morris, Materia Medica, Unilever, ТНТ. В середине 2018 г. под руководством Михаила был запущен киберспортивный хаб на базе агентства ADV Digital.