«Яндекс.такси» открыло новый центр для водителей в России

«Яндекс» объявил об открытии в Москве первого обновленного центра «Яндекс.такси» для водителей. Он находится в Огородном проезде, в нескольких минутах ходьбы от метро Бутырская и торгового центра «Зеленый».

Прежний московский центр водителей находился на Вятской улице. У него, как и у центров в других городах, были недостатки: не было отдельных входа и парковки, внутри приходилось долго ждать в очередях.

Задач у центра тоже становится все больше: например, сейчас туда приходит много водителей, которые хотят быть самозанятыми. Нужно пространство, где можно их консультировать. Поэтому в «Яндекс.такси» начали масштабную программу по обновлению водительских центров. И готовы показать ее первый результат.

Новый центр для водителей-партнеров «Яндекс.такси» – самый большой в России. Его площадь – 600 квадратных метров. Рядом есть бесплатная парковка на 40 мест, а внутри – кафе, зона ожидания, помещения для встреч и лекций, а также десятки специалистов, готовых помочь водителям.

Центр не придется искать долго – большую вывеску «Яндекс.такси» видно издалека. Сейчас центр готов принять до 10 тыс. водителей в месяц, одновременно в центре могут работать 28 консультантов. Они ответят на любые вопросы о подключении или работе с сервисом. Здесь же можно пройти начальное тестирование, инструктаж для перехода в новый тариф или получить помощь в регистрации ИП – для этого приглашены представители ключевых российских банков.

Обратиться в московский центр может водитель из любого города, независимо от того, подключен ли он или его таксопарк к «Яндекс.такси».

В специальном лекционном помещении проходят тренинги для водителей премиальных тарифов: «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Для тех водителей, которые хотят принимать заказы пользователей с детьми в тарифе «Детский», здесь есть детское кресло: можно научиться быстро и правильно устанавливать и снимать его.

Рядом с центром водителей открылся и центр курьеров сервиса «Яндекс.еда». Они могут получить консультацию и пройти инструктаж в этом же здании, за соседней дверью.

В 2019 г. планируется открыть обновленные центры поддержки водителей в Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и еще нескольких российских городах.