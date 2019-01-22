Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO

Infor объявил о заключении соглашения об инвестициях на сумму $1,5 млрд. Инвесторами выступят держатели акций Infor — компании KochEquity Development LLC (KED) и Golden Gate Capital.

Средства будут получены в дополнение к $2 млрд, которые KED предоставила Infor в начале 2017 года. Очередной раунд инвестиций — важная веха для компании, которая рассматривает возможность проведения IPO в 2019 или 2020 году, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

«История партнерства Infor, Koch и Golden Gate Capital исключительна по своей сути. Вся команда Infor — все 17 300 человек — по-настоящему воодушевлена этим событием, и мы готовимся к очередному витку быстрого роста нашего бизнеса», — отметил Чарльз Филлипс, CEO Infor.

Благодаря сотрудничеству с KED и Golden Gate Capital, компания Infor под руководством Чарльза Филлипса на протяжении пяти лет вложила порядка $2,5 млрд в собственные разработки. В итоге за этот срок на рынок было выведено более 475 новых продуктов, проведено 1870 программных интеграций и реализовано 20 700 новых отраслевых функций в семействе решений Infor CloudSuite. На сегодняшний день Infor CloudSuite — единственное настоящее многопользовательское ERP-решение, которое полностью охватывает бизнес-процессы фронт-офиса, бэк-офиса и логистики, а также обеспечивает полную поддержку разных языков и валют.

«Мы были клиентом Infor еще до того, как стали инвестировать в сам бизнес. Компании группы Koch Industries постепенно переводят свои ключевые бизнес-приложения в среду Infor CloudSuite, — отметил Джим Ханнан, исполнительный вице-президент Koch и директор направления производственных предприятий в Koch Industries, Inc. — Продукты Infor по-настоящему помогают нам с цифровой трансформацией бизнеса, по мере того как мы внедряем их в компаниях по всему миру для наших сотрудников, которых на сегодняшний день насчитывается уже около 120 000».

За 2018 налоговый год Infor получила более $3 млрд дохода и стала первой компанией, которая реализовала миграцию ERP-решений в публичные облачные среды для целых отраслевых сегментов. При этом решения Infor CloudSuite стали основой для цифровой трансформации бизнеса более чем 9500 компаний в 110 странах мира. Программные продукты Infor охватывают все ключевые направления: финансы, производство, поставки, управление персоналом и взаимодействие с клиентами.

На протяжении последних пяти лет Infor непрерывно увеличивала свою долю на рынке облачных приложений. Сейчас уже порядка 70% доходов от лицензий на ПО составляют доходы от использования облачных приложений.

В основе продуктовой стратегии Infor лежит способность компании формировать различные варианты решения CloudSuite, полностью удовлетворяющие потребности каждой конкретной отрасли. Таким образом, отпадает необходимость дорогостоящих индивидуальных доработок и консалтинговых услуг. Клиенты Infor после перехода на CloudSuite автоматически снижают свои расходы примерно на 25% за счет отказа от дополнительных модификаций, существенных доработок систем и снижения затрат на содержание инфраструктуры.

Infor удалось увеличить свое присутствие в основных отраслях экономики, таких как здравоохранение, производство, ретейл, гостиничный бизнес и государственные службы. В США программными продуктами Infor пользуются 8 из 10 ведущих модных брендов, 19 из 20 лидеров автомобильного производства и порядка 72% от общего числа больниц.

«Компании осознают преимущества перевода корпоративных приложений в облако, однако не готовы проводить миграцию до того момента, как ключевые отраслевые функции будут реализованы в облачных решениях. Infor справилась с этой задачей, обеспечив поддержку таких функций и сделав их стандартными для облачных приложений. Теперь Infor может предложить клиентам доступ к качественной прогнозной аналитике и данным о значимых корреляциях, поскольку в облаке данные из разных подразделений легко собираются и обрабатываются на платформе Coleman AI», — сообщил Чарльз Филлипс.

Архитектура Infor CloudSuite ориентирована на дальнейшее развитие. Приложения Inforразработаны для работы в публичных облачных средах на инфраструктуре с открытым исходным кодом. Они не привязаны к хранилищам данных от конкретного производителя и масштабируются при минимальных затратах за счет использования неспециализированных вычислительных мощностей и дисковых хранилищ. Вертикальная интеграция постепенно отходит в прошлое, оставаясь в эпохе локальных вычислений. Современные программные продукты используют инфраструктуру и вычислительные мощности, построенные на массовой архитектуре и доступные в любой точке земного шара.