SAP завершила сделку по покупке Qualtrics

SAP объявила о завершении сделки по покупке Qualtrics International, одного из лидеров в области управления клиентским опытом. Райен Смит останется на посту главы компании, которая сохранит свою уникальную позицию на рынке, культуру и ценности и будет работать как единая команда внутри Cloud Business Group SAP. Штаб-квартиры Qualtrics, как и ранее, будут располагаться в Прово (Юта) и Сиэтле (Вашингтон).

Консолидация данных Qualtrics и операционных данных SAP позволит клиентам эффективнее управлять цепочками поставок, сетями, сотрудниками и основными процессами. Вместе SAP и Qualtrics смогут создать уникальное решение, которое упростит работу с мнениями клиентов и сотрудников, а также с отзывами о бренде и продуктах. А вовлечение 413 тыс. клиентов SAP и 15 тыс. клиентов Qualtrics позволит быстро масштабировать решение на весь мир.